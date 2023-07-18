Автобусное сообщение возобновлено из Ростовской области в Крым

18 июля 2023, 12:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Регулярные автобусы едут из Ростовской области в Крым через паромную переправу, заказные - по сухопутному коридору, сообщили в министерстве транспорта региона.

Как писал "Кавказский узел", один пролет Крымского моста разрушен, еще один поврежден после атаки беспилотников, движение по мосту будет полностью восстановлено к 1 ноября, сообщил 17 июля вице-премьер Марат Хуснуллин. Сегодня на мосту открыто реверсивное движение.

Керченская паромная переправа, остановленная в 2020 году, возобновила работу 9 октября 2022 года после взрыва на Крымском мосту. Ее работа периодически приостанавливается, главным образом из-за погодных условий. В частности, переправа была закрыта в ночь на 17 июля, спасатели не уточнили причину.

"Возобновлено движение автобусов из Ростовской области в Крым, регулярные - направляются по маршрутным картам через паромную переправу, заказные следуют по альтернативному маршруту, проходящему по сухопутному коридору", - цитирует представитель Минтранса "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что продажа билетов на автобусные рейсы из Ростова-на-Дону в Крым была приостановлена 17 июля. Ее планировалось возобновить после утверждения альтернативных маршрутов.

Крымский мост вновь был атакован ночью 17 июля двумя украинскими надводными беспилотниками, заявил Национальный антитеррористический комитет. Погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения. Автомобильное движение по мосту было закрыто. Атака дронов стала возможной, поскольку существующие способы защиты неэффективны или сложны в установке из-за большой протяженности моста, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Ранее на Крымском мосту произошел взрыв 8 октября 2022 года. Мост был закрыт. В результате взрыва частично обрушились два автодорожных пролета. На следующий день Владимир Путин объявил взрыв терактом, а ФСБ назвала организатором теракта главу украинской военной разведки. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось.