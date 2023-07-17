Работа Керченской паромной переправы приостановлена

17 июля 2023, 03:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Временно приостановлена работа Керченской паромной переправы, сообщили спасатели, не уточнив, что стало причиной.

Как писал "Кавказский узел", Керченская паромная переправа, остановленная в 2020 году, возобновила работу 9 октября 2022 года после взрыва на Крымском мосту. Ее работа периодически приостанавливается, главным образом из-за погодных условий, в частности, из-за ветра она была приостановлена в ночь с 9 на 10 июля.

Главное управление МЧС по республике Крым сообщило вечером 16 июля в своем телеграм-канале, что работа Керченской паромной переправы временно приостановлена.

При этом ведомство не уточнило, что стало причиной приостановки работы переправы.

Керченская паромная переправа до открытия Крымского моста выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Тамани скорость ветра составляет 2 метра в секунду, температура воздуха +29 градусов, ясно. В ночь на 18 июля скорость ветра снизится до 1 метра в секунду, температура воздуха понизится до +21 градуса, ожидается ясная погода. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России