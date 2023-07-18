Возобновлено движение машин по Крымскому мосту

18 июля 2023, 09:14

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Движение автомобилей возобновлено в реверсивном режиме по одной из полос Крымского моста, поврежденного при атаке беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", один пролет Крымского моста разрушен, еще один поврежден после атаки беспилотников, движение по мосту будет полностью восстановлено к 1 ноября, сообщил 17 июля вице-премьер Марат Хуснуллин. Он заверил, что в ближайшее время по мосту будет запущено движение легковых автомобилей в реверсивном режиме.

Крымский мост был атакован в 03.05 мск 17 июля двумя украинскими надводными беспилотниками, заявил Национальный антитеррористический комитет. Погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения. Автомобильное движение по мосту было закрыто.

Движение автомашин по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань–Керчь, сообщил сегодня Минтранс России в своем телеграм-канале.

Перед запуском движения была проведена диагностика конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение, написал сегодня в своем телеграм-канале Марат Хуснуллин.

"Разработана временная схема организации дорожного движения по мосту. Перед тем, как принять решение о возможности открытия движения, пролет дополнительно испытали. Также организовали искусственное освещение на поврежденных пролетах по временной схеме, в ходе ремонтных работ оно будет полностью восстановлено", - говорится в публикации чиновника.

Атака надводных дронов на Крымский мост стала возможной, поскольку существующие способы защиты неэффективны или сложны в установке из-за большой протяженности моста, указали 17 июля опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, после чего мост был закрыт. В результате взрыва частично обрушились два автодорожных пролета. На следующий день Владимир Путин объявил взрыв терактом, а ФСБ назвала организатором теракта главу украинской военной разведки. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось.

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