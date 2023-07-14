Житель Дагестана получил 24 года колонии после трех оправдательных вердиктов присяжных

14 июля 2023, 13:51

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Мужчина, обвиненный в убийстве двух человек в пригородном кафе в Дагестане, заочно приговорен к 24 годам колонии после того, как коллегия присяжных трижды оправдала его.

Решение вынес Верховный суд Дагестана после восьми лет судебных разбирательств.

"Судья Верховного суда республики <…> признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и <…> назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 5 месяцев и штрафом в размере 80 тыс. рублей", - цитирует руководителя пресс-службы Верховного суда региона Зарему Мамаеву ТАСС.

Согласно материалам дела, уроженец селения Сергокала, ранее трижды судимый Султан Магомедшапиев в октябре 2013 года в кафе "Хан" в селе Первомайское напросился в компанию к своим знакомым. Спустя некоторое время один из них попросил его уйти, тогда Магомедшапиев из самодельного пистолета в упор застрелил двух человек и попытался выстрелить в третьего. Пистолет дал осечку, и стрелявший был задержан очевидцами. В полиции Магомедшапиев назвался чужим именем и предъявил не свой паспорт, проведенная дактилоскопическая экспертиза позволила выявить его по базе данных. Дело трижды рассматривалось с участием присяжных - в 2015, 2017 и 2020 годах. И каждый раз присяжные оправдывали подсудимого, считая его непричастным к преступлениям. Все три приговора были отменены вышестоящей инстанцией, пишет "Коммерсант".

Уже находясь в махачкалинском СИЗО, Магомедшапиев стал участником еще одного преступления. Начальник изолятора Дауд Давыдов, младшие инспекторы дежурной службы Махач Вакилов и Абдула Мирзаев вступили с ним в сговор и вымогали 3,2 млн рублей еще у одного арестанта. Сотрудники УФСИН и Рустамов получили длительные сроки, а Магомедшапиев, оправданный в третий раз присяжными, вышел на свободу и скрылся. Силовики предполагают, что он скрывается на территории Украины, передает издание.

"Кавказский узел" писал, что дело бывшего начальника СИЗО №1 Махачкалы, его заместителя, двоих сотрудников и осужденного было направлено в суд в феврале 2021 года. Они были обвинены в превышении полномочий, взяточничестве, вымогательстве и мошенничестве на сумму более 9 миллионов рублей, сообщил Следком.

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