Туристку из Москвы унесло течением реки в Абхазии

11 июля 2023, 09:33

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Во время сильного дождя в Гудаутском районе течением реки унесло туристку из Москвы, которая переходила мост. В ее поисках задействованы водолазы, сообщило МЧС Абхазии.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июля жители Гудаутского, Гагрского районов, а также части Сухумского района остались без электроснабжения после того, как сильный ветер привел к авариям на линиях электропередачи. В Абхазии из-за обильных дождей временно приостановлено движение поездов, также власти рекомендовали временно закрыть пляжи.

По данным МЧС Абхазии, туристка из Москвы отдыхала со своим супругом в селе Агараки Гудаутского района. По словам очевидцев, девушку унесло течением реки Бзыбь во время сильного дождя.

В поисках туристки задействованы несколько десятков спасателей, передало вечером 10 июля РБК со ссылкой на главу ведомства Льва Квицинию.

"Девушка приехала из Москвы, видимо, на время отпуска. Пошла вечером за молоком, переходила маленькую речушку. Когда возвращалась домой, то ее снесло вместе с небольшим мостом. У нее остался муж здесь. Поиски продолжаются, задействованы водолазы", – привела "Москва Онлайн" слова сотрудника дежурной части МЧС Абхазии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Гудауте сильный дождь, температура воздуха составляет +22 градуса, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 11 июля прогнозируется умеренный дождь, температура воздуха понизится до +21 градуса, скорость ветра – до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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