Махачкалинцы упрекнули власти за неспособность решить проблему возгораний на свалке

06 июля 2023, 08:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Под Махачкалой продолжает гореть мусорный полигон, и едкий дым от него идет на близлежащие населенные пункты, пожаловались местные жители в соцсети. Чиновники неоднократно обещали решить проблему с пожаром на свалке, но он продолжается уже несколько лет, отметили они.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 июня мэр Махачкалы Юсуп Умавов пообещал решить проблему со свалкой под Махачкалой. В частности он заявил, что пожар на незаконном мусорном полигоне под Махачкалой, на который регулярно жалуются местные жители, будет потушен, а территория свалки огорожена электрической изгородью с видеокамерами.

5 июля в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана" был опубликован ролик, на кадрах которого показан густой дым, который поднимается от местности, находящейся за пределами города. Съемка видео ведется из салона машины, которая движется по городской улице.

"Минприроды и экологии! Вы есть вообще? Почему утилизация ТБО и ТКО стала тотальной проблемой в целом в республике? Где заводы по сортировке и утилизации?" – сказано в описании ролика.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 172 тысяч пользователей, на 08.15 мск 6 июля набрал 152 отметки с реакцией пользователей и 93 комментария. Часть их авторов отметила, что свалка горит уже длительное время.

"Уже сколько лет горит?" – спросил Сиражудин Гасанмагомедов.

"Почти 50 лет уже горит эта свалка. Только проснулись что ли?" – сыронизировал Рашид Гаджиев.

"И этот дым идет на Агачаул. Вот они там реально страдают", – указал Мухаммад Исмаилов.

"Этот мусорный полигон уже сколько лет так горит. Если кому-то больно за все это, только жителям Махачкалы. Все равно чиновникам и предпринимателям на все это и что творится вокруг. Выиграл тендер по вывозу ТКО и все. Главное деньги реализованы, а на остальное все равно", – заявил Магомед Курахов.

"Это кошмар просто. Экология уже кричит о помощи, а из специалистов никто не слышит. Да постройте мусороперерабатывающий завод, очистные сооружения, это окупится... Только о прибыли думают, а не о здоровье людей", – считает Mari.

"Надо бить во все колокола. Товарищи, море теряем, воздух по окрестностям ужасный, где все – экологи, чиновники, мэр?", – задалась вопросом Rasmia Heirova.

"Это проблема не только в Дагестане. Просто нужно перестать выделенные средства класть в карман и тогда все у нас будет", – заявил Махмуд Асхабалиев.

Напомним, Советский райсуд Махачкалы ранее обязал мэрию Махачкалы запретить прием отходов свалкой и не допускать возгорания мусора, ранее завезенного на полигон. Несмотря на то, что суд признал свалку незаконной 19 сентября 2022 года Россельхознадзор заявил, что она разрослась.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.