Жители Северной Осетии пришли поддержать Милашину к больнице

04 июля 2023, 18:22

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У больницы во Владикавказе, где находятся пострадавшие после нападения в Чечне журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов, собрались журналисты, правозащитники и родные бесланских заложников. Зарема Мусаева, на оглашение приговора которой ехали Милашина и Немов, потрясена случившимся, сообщил адвокат Александр Савин.

"Кавказский узел" писал, что сегодня на пути из аэропорта в Грозный журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Заремы Мусаевой Александр Немов подверглись нападению. Они были избиты вооруженными людьми в масках, когда ехали из аэропорта в Грозный, где должно было состояться оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой. Их били ногами, у Милашиной сломаны несколько пальцев рук, Немов получил ранение в ногу острым предметом. Кремль отреагировал на избиение Милашиной и Немова, но власти Чечни публично не прокомментировали этот инцидент. Милашина и Немов были перевезены в Северную Осетию.

Во Владикавказе около больницы, где находятся Милашина и Немов, собралось много журналистов, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий. Около Республиканской клинической больницы стояли правозащитница Эмма Бетрозова, несколько журналистов, а также люди, чьи дети пострадали в Бесланской трагедии. "Она же журналистка "Новой газеты", они приезжали к нам", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Алик Дзгоев, у которого в Беслане погибла одна дочь и пострадала другая, лечится до сих пор. "Она же помогала нам! Как я могу отказаться? Я тоже должен ей помочь, поэтому и пришел", - рассказал он о причинах, которые побудили его вместе с женой и сыном прийти к больнице.

Журналисты должны поддерживать друг друга, сказал осетинский журналист Заур Фарниев. "Я давно знаком с Леной, я был в шоке когда прочитал и увидел фотографии. Кроме того это моя работа, я должен здесь быть. Ну и я считаю, что любые журналисты, каких бы взглядов они ни были, должны поддерживать друг друга в таких ситуациях", - добавил он.

Милашина много писала на темы теракта в Беслане, судеб заложников, подчеркнул Фарниев. "К Лене Милашиной можно относиться как угодно, но ее вклад в освещение темы Беслана невозможно переоценить", - сказал Фарниев.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Еще 810 человек получили ранения. Лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, полпред президента в СКФО Александр Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка.

Около восьми вечера Елена Милашину и Александра Немова повезут в Москву. И у Милашиной, и у Немова - состояние средней тяжести, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник в республиканской клинической больнице.

Адвокат Александр Савин встретился с Заремой Мусаевой после приговора. По его словам, Зарему потрясло то что произошло с Немовым и Милашиной, она расчувствовалась и даже расплакалась из-за этого, отметил Савин. "Ее больше беспокоило, что люди пострадали сегодня, которые ехали ее защищать и помогать, А сам приговор она восприняла намного легче чем то, что люди пострадали", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Милашина и Немов прибыли в Грозный на оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой. Позже суд приговорил ее к пяти годам и шести месяцам заключения. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Защита считает приговор Мусаевой необоснованным, подчеркнул он. "Мы пока не знаем мотивов, по которым суд принял аргументы стороны обвинения и отверг аргументы стороны защиты, приговор я не видел, не смог с ним ознакомиться, когда явился в Ахматовский районный суд. В течение пяти суток копия приговора будет вручена всем сторонам, и тогда можно будет дать приговору какой-то юридический комментарий. Но в целом, конечно, мы считаем приговор незаконным и необоснованным, потому что наша доверительница не совершила никакого уголовного деяния", - отметил Савин.

Зарема Мусаева передала пострадавшим записку, ее фотографию опубликовала в своем telegram-канале Команда против пыток. "Сашенька, выздоравливай, пожалуйста, побыстрее. Удачи, успехов, здоровья тебе желаю от души. Всем огромное спасибо за все, всего самого доброго всем. Леночка, выздоравливай. Держись, дорогая", - написала Мусаева.

Подробнее о случаях нападений на журналистов и правозащитников в Чечне, а также об угрозах в адрес Елены Милашиной можно прочитать в докладе правозащитной организации Human Rights Watch "Как по минному полю: чеченские власти против несогласных", опубликованном на "Кавказском узле".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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