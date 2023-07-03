Астраханские власти анонсировали открытие третьего приюта для безнадзорных животных

03 июля 2023, 05:16

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В Приволжском районе Астраханской области запланировано открытие приюта для бездомных животных, который станет третьим для региона. Всего в них может одновременно содержаться более полутора тысяч животных.

Как писал "Кавказский узел", жители Астрахани и Астраханской области неоднократно жаловались на проблему с бродячими собаками, которая, по их мнению, возникла после введения запрета на отстрел бродячих животных. В апреле мэр Астрахани Олег Полумордвинов отчитался о возобновлении работы приюта для бездомных собак в Наримановском районе. Местные жители, однако, заявили, что из-за большого количеств безнадзорных собак открытием приютом проблемы не решить.

Председатель правительства Астраханской области Олег Князев анонсировал открытие в Приволжском районе приюта для бездомных собак. По его словам, приют на 800 особей будет открыт в конце июля - начала августа. Всего же, по его словам, в трех областных приютах могут одновременно содержаться 1500 - 1700 животных, пишет 1 июля "Астраханские новости".

При этом Князев добавил, что проблему с бездомными собаками не решить, если астраханцы будут подкармливать их, а также будут выбрасывать домашних животных на улицу.

В настоящее время в регионе работает два приюты для бездомных животных - муниципальный в Наримановском районе и частный "Белка и Стрелка" в Харабалинском районе, пишет "Арбуз Today".

В Астрахани 26 марта было обнаружено тело местной жительницы со следами укусов собак. По одной из версий, она погибла в результате нападения бездомных животных. После этого горожане провели несколько митингов, на которых потребовали решить проблемы с бродячими собаками.

25 июня 2022 года депутаты астраханской облдумы выступили с законопроектом, предполагающим умерщвление агрессивных собак. По данным астраханских депутатов, в 2019 году в области после укусов бездомных собак к врачам обратился 3131 человек, а в 2021 году – уже 4538. Астраханская облдума в связи с этим предложила внести изменения в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Согласно этому закону, бродячие собаки должны быть отловлены, помещены в приют и стерилизованы, а затем возвращены на место обитания. Такой подход не позволяет эффективно регулировать численность бездомных животных, указали депутаты.

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