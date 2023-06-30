Голубев назвал постановочным поведение ростовчан в день мятежа "Вагнера"

30 июня 2023, 12:05

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Информация о том, что ростовчане поддерживали "вагнеровцев" в день мятежа, была инсинуацией самих бойцов ЧВК, одетых в гражданскую одежду, заявил губернатор Василий Голубев.

Как писал "Кавказский узел", полицейские обнаружили и изъяли оружие, военную технику и боеприпасы, оставленные в Ростове-на-Дону бойцами ЧВК «Вагнер», отчитался общественный совет при городском управлении МВД.

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что после проезда военной техники по улицам Ростова-на-Дону повреждено более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. 26 июня Логвиненко сообщил, что более 4000 квадратных метров уже отфрезеровано рабочими при ремонте поврежденных дорог.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал захват центра Ростова-на-Дону бойцами ЧВК «Вагнер» и реакцию ростовчан на эти события, сообщил поздно вечером 29 июня "Коммерсант".

На вопрос корреспондента издания о том, почему ЧВК так легко вошла в город и заняла штаб Южного военного округа, Голубев ответил: "Это больше [вопрос] к министерству обороны". "То, что гражданские делали: сталкивали водовозки, тракторы на пути движения, бульдозеры... Все это легко и просто сметалось танками и тяжелой техникой", - сказал он.

Видео, на кадрах которых было видно, что горожане поддерживали бойцов ЧВК, губернатор назвал инсинуациями. "Я думаю, что это инсинуации, причем самих вагнеровцев. Потому что они были в городе, в том числе, насколько мне известно, не все одетыми в военную форму. Поэтому эти флаги, обнимашки тоже… Это осознанная история", - привело его слова издание.

Днем 24 июня по Буденновскому проспекту в центре Ростова-на-Дону гуляли около 300 человек, многие из них, в том числе молодые девушки, фотографировались с бойцами "Вагнера" и на фоне танка, стоявшего в воротах цирка, сообщило 25 июня 161.ru.

"На танке с надписью «Сибирь» восседает молодой вагнеровец. За ним члены ЧВК пьют колу, подтянув балаклавы к носу. На башне танка развевается черный флаг «Вагнера» с красным крестом. На броню лезут горожане — пожилые и молодые мужчины, девушки. Из желающих сфоткаться на танке с вагнеровцем выстраивается очередь. Молодой вагнеровец признается: «В жизни столько не фоткался, как сегодня»", - сообщило издание в своем репортаже, опубликовав также фотографии, на которых мужчины и девушки позируют рядом с бойцами ЧВК и на фоне военной техники.

Напомним, вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Утром 24 июня в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа (ЮВО) появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону. Вечером того же дня стало известно, что после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" уехали из Ростова-на-Дону. Позднее стало известно, что дело в отношении Пригожина прекращено, а сам он прибыл в Белоруссию.

Вооруженный мятеж Пригожина стал следствием его предельно обострившегося конфликта с министром обороны Сергеем Шойгу, и действия Пригожина были спонтанными, но ожидаемыми, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина".

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