Ростовская полиция отчиталась об изъятом оружии мятежников

30 июня 2023, 06:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Полицейские обнаружили и изъяли оружие, технику и боеприпасы, оставленные в Ростове-на-Дону бойцами ЧВК «Вагнер» после мятежа, отчитался общественный совет при городском управлении МВД.

Как писал "Кавказский узел", управление собственной безопасности МВД по Ростовской области 29 июня анонсировало проверку опубликованного в соцсетях видео с утверждениями, что сотрудники ГАИ в ночь с 24 на 25 июня требовали взятки за пропуск машин по закрытым в связи с мятежом Пригожина дорогам.

Утром 24 июня в связи с мятежом Пригожина губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям с просьбой воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону, где расположен штаб Южного военного округа. В городе были отменены все массовые мероприятия, запланированные на выходные. Также было перекрыто движение по трассе М-4 "Дон" в сторону Аксая на выезде из Ростова-на-Дону. Позднее Голубев призвал водителей не выезжать на трассу М-4 "Дон".

Оружие и боеприпасы, оставленные бойцами ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону, обнаружены и изъяты полицией. В числе изъятого есть ручные пулеметы Калашникова, БТР, УАЗ «Патриот», противотанковые мины, гранатометы, автоматы, тротиловые шашки, пулеметные ленты и патроны, сообщил общественный совет при УМВД Ростова-на-Дону на своей странице "ВКонтакте".

Публикация совета посвящена оценке работы полиции в день захвата города бойцами Евгения Пригожина. "Принятыми мерами на территории Ростова-на-Дону не допущены массовые беспорядки", - подчеркивается в сообщении.

Согласно отчету, полиция исполняла свои обязанности в полном объеме, "несмотря на осложненную криминальную обстановку": сотрудники организовали оцепление и охрану заминированных объектов, перекрыли дороги, пресекли распространение экстремистских листовок и попытки мародерства.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.