30 июня 2023, 06:30

Ростовская полиция отчиталась об изъятом оружии мятежников

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Полицейские обнаружили и изъяли оружие, технику и боеприпасы, оставленные в Ростове-на-Дону бойцами ЧВК «Вагнер» после мятежа, отчитался общественный совет при городском управлении МВД.

Как писал "Кавказский узел", управление собственной безопасности МВД по Ростовской области 29 июня анонсировало проверку опубликованного в соцсетях видео с утверждениями, что сотрудники ГАИ в ночь с 24 на 25 июня требовали взятки за пропуск машин по закрытым в связи с мятежом Пригожина дорогам.

Утром 24 июня в связи с мятежом Пригожина губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям с просьбой воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону, где расположен штаб Южного военного округа. В городе были отменены все массовые мероприятия, запланированные на выходные. Также было перекрыто движение по трассе М-4 "Дон" в сторону Аксая на выезде из Ростова-на-Дону. Позднее Голубев призвал водителей не выезжать на трассу М-4 "Дон".

Оружие и боеприпасы, оставленные бойцами ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону, обнаружены и изъяты полицией. В числе изъятого есть ручные пулеметы Калашникова, БТР, УАЗ «Патриот», противотанковые мины, гранатометы, автоматы, тротиловые шашки, пулеметные ленты и патроны, сообщил общественный совет при УМВД Ростова-на-Дону на своей странице "ВКонтакте".

Публикация совета посвящена оценке работы полиции в день захвата города бойцами Евгения Пригожина. "Принятыми мерами на территории Ростова-на-Дону не допущены массовые беспорядки", - подчеркивается в сообщении.

Согласно отчету, полиция исполняла свои обязанности в полном объеме, "несмотря на осложненную криминальную обстановку": сотрудники организовали оцепление и охрану заминированных объектов, перекрыли дороги, пресекли распространение экстремистских листовок и попытки мародерства. 

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Примечание:

"Лукашенко рассказал о роли Евкурова в переговорах с Пригожиным", "Правозащитники прокомментировали отправку "Ахмата" в Москву во время мятежа", "Волгоградский политолог допрошен по делу о мятеже Пригожина".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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