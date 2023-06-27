Правозащитники прокомментировали отправку "Ахмата" в Москву во время мятежа

27 июня 2023, 13:12

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Привлечение чеченских подразделений "Ахмат" для подавления мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина показало особое отношение Кремля к кадыровцам, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Утром 24 июня в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа (ЮВО) появилась военная техника. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону. Вечером того же дня стало известно, что после переговоров Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря.

Для подавления мятежа Евгения Пригожина в Ростовскую область 24 июня из зоны военной операции были направлены подразделения спецназа "Ахмат" и 78-го моторизованного полка спецназа "Север-Ахмат". Кроме того, в Москву были направлены из Чечни 3000 бойцов из 94-го и 96-го полков оперативного назначения войск нацгвардии, батальон "Юг", 141-й моторизованный полк и военнослужащие управления Росгвардии по Чечне.

Привлечение кадыровских силовиков для противодействия "вагнеровцам" в Ростовской и Московской областях указало на особое к ним отношение как к наиболее лояльным Кремлю подразделениям, уверен президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Да, это доказало, что Кремль по-особенному относится к ним и высоко ценит их лояльность. Пожалуй, более лояльных структур Путину в России не осталось. Против Пригожина некого было поставить", – сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Роль чеченских силовиков после этих событий не возросла, поскольку дело не дошло до боевых столкновений, где бы они могли показать, на что способны, также считает он. "Значимость кадыровцев с точки зрения Кремля и так большая. Не думаю, что они показали эффективность, но подтвердили, что они остаются верными для Путина", – сказал аналитик.

Привлечение чеченских силовиков для противостояния против вагнеровцев указало на особое к ним отношение со стороны Кремля и лично Путина, считает также Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Это наиболее лояльные Кремлю подразделения среди всех силовиков. Пока многие сомневались, как действовать, кого поддержать, чеченские силовики получили приказ и приступили к выполнению. Их привлечение показало, что Кремль доверяет этим подразделениям, и в самых трудных и сложных ситуациях будет использовать их. В этом не было и нет никаких сомнений", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Чеченские силовики каждый раз доказывают свою готовность до конца защищать Путина, добавила Ганнушкина. "Это как с чеченским конным полком в так называемой "Дикой дивизии" в царское время. Они выполняли любые приказы в любых направлениях. То же самое происходит сейчас. Они вышли на первый план по своей эффективности и лояльности к Кремлю. Раньше была конкуренция между "вагнеровцами" и кадыровцами, а сейчас уже нет. Кадыровцы стали главными защитниками власти", – подчеркнула аналитик.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина", в которой приведены также подробности событий. Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина".

Все объекты МЧС в России нуждаются в усиленной охране, считает президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"С учетом последних событий все стратегически важные объекты Москвы и Московской области взяты под усиленную охрану. К ним относятся также объекты МЧС, поскольку это важный орган в системе стратегической инфраструктуры по обеспечению безопасности граждан и быстрого реагирования на всякие экстренные вызовы, связанные с пожарами и другими природными и неприродными явлениями. Усиленная охрана подразумевает привлечение дополнительных сил", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, подготовка силовиков, которую проводит Российский университет спецназа, в текущих реалиях необходима и актуальна.

"Подготовку они проходят для усовершенствования навыков по охране стратегических объектов. И это правильно, поскольку то состояние, которое сейчас испытывает наша страна, нужно больше сил и средства, в том числе профессионалов. В этих условиях хорошо подготовленных бойцов не хватает. Те угрозы, которые выдвигаются против России, они заставляют усиливать охрану всех стратегических объектов. Подготовка в Гудермессе подразумевает прохождение специального обучения по охране важных объектов", – объяснил он.

Напомним, Кавказская конная дивизия, более известная как "Дикая дивизия", была создана в 1914 году. Она была сформирована в составе российской армии из добровольцев-мусульман, уроженцев Кавказа и Закавказья, которые не подлежали призыву на военную службу.

Напомним, 25 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что причиной военного мятежа Пригожина стали его амбиции, а также обида из-за неудачных сделок в предпринимательстве. При этом ранее Кадыров поддерживал пригожина.

Так, 4 мая Пригожин обнародовал видеообращение к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику генштаба Валерию Герасимову, в котором заявил о недостатке боеприпасов и потребовал незамедлительных их поставок. 5 мая, после заявления Пригожина, Рамзан Кадыров опубликовал обращение к Сергею Шойгу, Валерию Герасимову и Евгению Пригожину. Он высказал слова поддержки Пригожину, назвав его "старшим братом".

После начала военной операции на Украине глава Чечни неоднократно критиковал Минобороны, однако позднее, напротив, стал выступать с поддержкой действий ведомства. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

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