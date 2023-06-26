Аналитики в Баку оценили перспективы использования дороги из Агдама в Степанакерт

26 июня 2023, 00:53

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Адресованное Международному комитету Красного Креста предложение Баку использовать для удовлетворения гуманитарных нужд жителей Нагорного Карабаха дорогу из Агдама в Степанакерт (Ханкенди) правомерно и целесообразно с логистической точки зрения, заявили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку готов возобновить пропуск по Лачинскому коридору транспортных средств Международного комитета Красного Креста для перевозки жителей Нагорного Карабаха, нуждающихся в медицинское помощи, и медикаментов. Кроме того, Азербайджан предложил также использовать с этой целью дорогу из Агдама в Степанакерт.

Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха 15 июня заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. МИД непризнанной республики призвал мировое сообщество воздействовать на Азербайджан. Власти призвали жителей Нагорного Карабаха к жесткой экономии. 23 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха сообщил, что азербайджанские силовики установили бетонные блоки на мосту через реку Хакари в Лачинском коридоре.

Предложение Азербайджана Красному Кресту осуществлять гуманитарные поставки для армян Карабаха по дороге Агдам - Ханкенди (Степанакерт) обоснованы как с точки зрения логистики, так и с точки зрения норм международного права, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

«Это самый короткий путь снабжения армянонаселенной части Карабахского региона. В советское время именно по этой автомобильной дороге обеспечивалось снабжение Нагорного Карабаха, поддерживались его связи с остальной частью Азербайджанской ССР и через нее с другими регионами СССР. В конце 1970-х гг. правительство Азербайджанской ССР достроило также железную дорогу Баку-Агдам до Ханкенди и она дополнило автомобильное сообщение региона», - сказал Джуварлы 25 июня корреспонденту «Кавказского узла».

Сейчас, продолжил он, Красному Кресту с точки зрения логистики эта дорога более удобна, чем трасса через Лачин. «Дело в том, что у Красного Креста есть представительство и соответствующая ресурсная база в городе Барда. Из Барды до Агдама 45 километров. А из Агдама до Ханкенди всего 26 километров. Всего получается 71 километр. А из Еревана до Ханкенди 330 километров, причем это горная, извилистая дорога с многочисленными серпантинами. Кстати, примерно такое же расстояние отделяет Ханкенди от Баку, причем две трети этого пути - скоростной автобан. То есть даже из Баку Красный Крест может осуществлять поставки более удобно и быстрее», - сказал Джуварлы.

Кроме того, продолжил он, с точки зрения международного права Нагорный Карабах является территорией Азербайджана и офис Красного Креста в Ханкенди (Степанакерте) должен координировать свою работу из Баку.

По мнению Джуварлы, предложение МИД Азербайджана использовать дорогу Агдам-Ханкенди (Степанкерт) также соответствует курсу Баку на реинтеграцию карабахского региона. «Поездки Красного Креста могут стать первым шагом к восстановлению транспортного сообщения армянонаселенной части Карабаха с остальной частью Азербайджана. Дальше по этой дороге могут осуществляться другие необходимые для Карабаха поставки. Плюс этого маршрута в том, что некоторые грузы могут доставляться в различные районы Карабаха без необходимости заезда в Ханкенди. То есть по дороге из Агдама в Ханкенди располагается райцентр Аскеран. Кроме того, от этого пути ответвляются дороги в другие райцентры Ходжавенд (Мартуни) и Агдере (Мардакерт). Предназначенные для этих районов грузы или товары могут сортироваться и напрямую направляться туда», - сказал Джуварлы.

По мнению хорошо знакомого с коммуникациями Агдамского района журналиста-исследователя Карабахского конфликта, главного редактора новостного сайта qazilr.az Рея Керимоглу, технических проблем для использования Красным Крестом дороги нет.

«Я сам - уроженец Агдамского района. После второй Карабахской войны не раз бывал в регионе. Сейчас к Агдаму из Барды построена автомобильная дорога по международным стандартам, она гладкая как стекло. Из Аскерана до Агдама всего 10 километров. Эта дорога в нормальном состоянии, потому что армянская сторона ее использовала для снабжения своих армейских частей в Агдаме до 2020 года. В целом на дороге Агдам-Ханкенди могут быть какие-то проблемы, неровности на участке в один-два километра, который проходит через сам город Агдам, который с нуля отстраивается. Но дорога там есть, просто надо обновить асфальтовое покрытие, а это дело считанных дней, если в этом возникнет срочная потребность», - сказал Керимоглу.

По его словам, сейчас дорога Агдам - Ханкенди (Степанакерт) практически не используется, лишь изредка ее используют российские миротворцы. «По моим данным, как такового полноценного КПП на дороге нет, потому что нет регулярного движения. Но есть пост азербайджанской армии в точке, где далее начинается зона ответственности российских миротворцев. Однако если движение начнется, то в этом месте может быть создано КПП. Ибо азербайджанская сторона должна быть в курсе, какие грузы направляются в Карабах, нет ли в них предметов военного назначения. И вообще, если транспорт пересекает линию разграничения, то какой-то контроль должен быть», - сказал Керимоглу.

Что касается состояния железной дороги, то она, по словам Керимоглу, разрушена. «В годы армянской оккупации железная дорога Агдам-Ханкенди была полностью разрушена до точки бывшей линии соприкосновения войск у поселка Гузанлы Агдамского района. Сейчас Азербайджан ускоренно заново строит железную дорогу Барда-Агдам, строительство скоро завершится. Естественно, как будет позволять ситуация, дорога будет достроена и до Ханкенди. Вообще в Ханкенди есть автомобильные дороги из других городов Азербайджана – Тертера, Физули. Но самая короткая дорога - из Агдама. Восстановление этой дороги может символизировать и начало возрождения связей между армянами и азербайджанцами в Карабахе. Я сам уроженец села Шихбабалы Агдамского района. Наше село очень близко к армянонаселенной части Карабаха. Тогда у нас в совхозе работали армяне оттуда. Когда конфликт только начинался, на межобщинном уровне между армянами и азербайджанцами не было трений. Ситуация изменилась, когда в Карабахе появились бородатые боевики из числа сирийских, ливанских армян, которые стали принуждать местных армян прекратить общение и связи с азербайджанцами», - отметил Керимоглу.

Обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель рассказал, что дорога Агдам-Ханкенди (Степанакерт) была главной транспортной артерией, обеспечивающей экономическую жизнь в НКАО.

«Она состояла с конца 1970-х годов из двух компонентов – как автомобильной, так и железной дороги. Сейчас Азербайджан восстанавливает Карабахский регион, дороги на этом маршруте также вновь могут быть запущены. Однако препятствием для этого является отказ управленческих структур армянанонаселенной части Карабаха от диалога с Азербайджаном по вопросам реинтеграции региона. Карабах исторически был единым – и его нагорная, и низменные части были взаимосвязанными микрорегионами. Сейчас Азербайджан создал единый Карабахский экономический региона, армянское население может воспользоваться преимуществами инвестирования Баку в этот регион, в его развитие. Поставки Красного Креста по той дороге, а вслед за ним и миротворцев могут стать первыми шагами для восстановления прежних связей», - сказал Тюркель корреспонденту «Кавказского узла».

Что касается гарантий безопасности для машин Красного Креста, то эксперт отметил, что подобно тому, как транспорт организации проходит по Лачинской дороге, так и будет следовать и через трассу Агдам - Ханкенди (Степанакерт). «Азербайджанская сторона полностью гарантирует безопасность Красного Креста, до сих пор с их машинами не было инцидентов не только на Лачинской дороге, но и за 30 лет конфликта вообще», - отметил Тюркель.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска. После этого МККК на несколько недель приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении и доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

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