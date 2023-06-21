Армения анонсировала запуск железной дороги в Нахичевань

21 июня 2023, 15:02

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Армения и Азербайджан пришли к согласию о том, что разблокировка транспортных коммуникаций начнется с запуска железной дороги Ерасх – Горадиз, проходящей через Нахичевань, заявил сегодня вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня в Москве на заседании рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России - Шахина Мустафаева, Мгера Григоряна и Алексея Оверчука – было "достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх – Джульфа – Мегри – Горадиз", сообщил Оверчук. Стороны договорились продолжить работу в рамках трёхсторонней рабочей группы, отметил он.

В декабре 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры с участием президента Совета ЕС Шарля Мишеля. На встрече они договорились о создании временной рабочей группы по делимитации границы между двумя странами и разблокировании железной дороги. "По железной дороге Ерасх – Джульфа – Ордубад –Мегри – Горадиз Армения получит доступ к Ирану и России, а Азербайджан – железнодорожное сообщение с Нахичеванью", – привело 16 декабря 2021 года слова Пашиняна News.am.

Армения и Азербайджан достигли "важного консенсуса" в том, что процесс разблокировки коммуникаций начнется с запуска железной дороги Ерасх – Джульфа – Мегри - Горадиз, заявил сегодня вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"Мне кажется это очень важным, потому что конкретно понятно, вокруг чего идут обсуждения. Считаю, что есть окончательное восприятие того, что [региональные коммуникации] должны быть под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, по территории которых будет проходить дорога - это тоже очень важная и фундаментальная договоренность", - приводит его слова "Новости-Армения".

Григорян не стал раскрывать детали по остальным вопросам переговоров в рамках трехсторонней комиссии, отметив, что по ним еще нет окончательного консенсуса. Однако он отметил, что, по его мнению, Азербайджан принимает такой подход, поскольку армянская сторона заявляла, что в противном случае не будет вести переговоры, пишет издание.

Свое заявление Мгер Григорян сделал на брифинге в парламенте. Он добавил, что получил от вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева положительный ответ на предложение о встрече для обсуждения вопроса делимитации границ, сообщает ТАСС.

"Мы получили положительный ответ, но у нас еще нет договоренности о месте, времени и дате встречи. Но я думаю, что это произойдет в ближайшее время. Речь идет о встрече комиссий по делимитации", - цитирует Григоряна агентство.

Напомним, 25 мая Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Ильхам Алиев в ответ отметил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров, а 28 мая Алиев пригрозил провести спецоперацию для восстановления законности в Нагорном Карабахе. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку и Ереване отметили, что угрозы Алиева отдаляют подписание мирного договора, а переговоры по этому вопросу зашли в тупик.

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