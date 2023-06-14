Задержание Исмаиловой вписалось в тренд уголовного преследования жертв домашнего насилия

14 июня 2023, 13:33

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Задержание в Москве уроженки Чечни Селимы Исмаиловой по заявлению о краже продолжило тенденцию вовлечения силовых структур в преследование родственниками жертв домашнего насилия, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Пострадавшим от семейного насилия следует перед побегом обращаться за помощью в правозащитные организации, подчеркнули они.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня полицейские задержали в московском аэропорту Внуково 19-летнюю уроженку Чечни Селиму Исмаилову, сбежавшую от домашнего насилия. Девушка была задержана по подозрению в краже 85 тысяч рублей у родственницы по линии отца. Вечером того же дня за Исмаиловой приехали чеченские силовики, 13 июня ее увезли в Грозный.

По данным правозащитной группы "Марем", семья Исмаиловой переехала в Германию, когда ей было 12 лет. В 2021 году отец увез Селиму Исмаилову в Чечню, где часто избивал девушку и угрожал убить. Она жила с матерью отца, который работал в Германии и иногда приезжал в Чечню. "За какие-либо проступки девушка получала голосовые сообщения от отца, в которых он грозился сломать ей ноги. 5 марта Селима сбежала из Чечни, 14 — написала заявление о том, что ушла добровольно и искать её не нужно", - сообщили правозащитники.

Случаи, когда жертв семейного насилия обвиняют в криминальных преступлениях, чтобы их задержать, становятся системными, считает президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова.

"В последнее время все чаще стали использовать обвинения в преступлениях легкой тяжести, чтобы остановить отъезд. Недавний случай в Ингушетии показал, что этот способ может быть эффективным. Ожидаемо, что практика будет возрастать из-за того, что больше людей о ней узнает и будет использовать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

18-летняя Лейла Гиреева подвергалась в Назрани домашнему насилию, это побудило ее сбежать из дома 14 ноября 2022 года. После побега родственники обвинили Лейлу в краже, чтобы объявить её в федеральный розыск. Девушка в свою очередь написала заявление в Следком об угрозе убийства родственниками. 23 ноября 2022 года силовики задержали Гирееву, найденную родственниками в Санкт-Петербурге. Девушка сама вызвала полицию, но ее доставили в отдел, откуда в тот же день отпустили. 1 февраля стало известно, что Гиреева вернулась к семье. Она вернулась в Ингушетию добровольно, подтвердили правозащитники сведения адвоката девушки.

Перед попыткой побега жертвам семейного насилия необходимо учесть эти «нововведения» силовиков, отметила Сиражудинова. "Жертвам семейного насилия стоит обращаться к правозащитникам и правозащитным организациям перед побегом, получить консультацию, чтобы избежать попадания в такие ситуации, как происходят в последнее время с беглянками из Чечни и Ингушетии, когда их обвиняют в краже, задерживают, чтобы вернуть родственникам. Потому что агрессоры идут на крайние подлые меры", - сказала она.

Юрист правозащитной организации Олег Хабибрахманов также считает, что обвинения в краже в отношении жертв семейного насилия становятся системной практикой. "Я согласен с этим тезисом. То есть высокая вероятность того, что это приобретает характер системной практики. Меня пугает, что у нас органы внутренних дел могут использовать, простите, как "Яндекс Доставку". Если это войдет в практику, то это достаточно страшное явление. Нужно понимать, что любой силовик из Чечни, который может вынести постановление о приводе или объявить человека в розыск, может обеспечить себе «доставку» любого гражданина с территории России, даже не выходя из кабинета", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, жертвам семейного насилия необходимо тщательно продумать план побега. "Этому надо уделить большое время, внимательно подойти к вопросу, обязательно посоветоваться с практикующим юристом из опытной некоммерческой организации, которая многое понимает в этой ситуации. Очень часто люди начинают действовать, не сделав каких-то обязательных предварительных шагов, не продумав, как обеспечить себе безопасность и как безопасно покинуть страну. В этом плане им нужны специалисты, которые знают все нюансы", - отметил Хабибрахманов.

Юрист подчеркнул, что советует обращаться к правозащитникам не после задержания, а до попытки побега. "Да, правозащитники [после задержания жертвы домашнего насилия] могут поднять шумиху, общественный резонанс, но это вряд ли сильно помогает. Лучше обращаться к ним и не попасть в руки к силовикам", - подчеркнул Олег Хабибрахманов.

Таких случаев, как с Лейлой Гиреевой и Селимой Исмаиловой, будет все больше, предположила сооснователь сети взаимопомощи женщинам "Ты не одна", юрист Алена Попова.

"Сейчас очень просто использовать такую модель: приписать пострадавшим от домашнего насилия кражу или любое иное преступление, когда они пытаются покинуть страну, передать дело на Кавказ, особенно если дело касается Чечни, а дальше мы все понимаем, что будет. Влияние Кадырова, влияние семьи, плюс невозможность для пострадавших получить реальную защиту: ибо система сама - мощнейший насильник. Поэтому, безусловно, таких случаев становится больше и будет явно становиться больше", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В результате жертва насилия становится «нарушителем закона», что ухудшает ее положение, отметила правозащитница. "Очень просто для общественности объяснить, что это не пострадавшую от домашнего насилия не пустили уехать, а законно задержали подозреваемую в преступлении. Плюс сразу блок для пострадавшей от домашнего насилия на любое пересечение границы РФ. И понятно, что Чечня - это особый регион. Мы же все помним дело Заремы Мусаевой: и ее задержание, и все, что происходит с ней сейчас. Это, конечно, дело не о домашнем насилии, но показательная история о том, как федеральная власть позволяет почти все что угодно чеченским силовикам", - сказала Алена Попова.

К тому же чеченские силовики "всегда любили и любят показательные выступления", отметила правозащитница. "Хотят, чтобы все их действия были как назидание всем. По принципу "чтобы неповадно было". Поэтому очень страшно для всех пострадавших от насилия, от домашнего насилия, которых под любыми предлогами и с помощью властей или силового аппарата Чечни отправляют в Чечню", - сказала она.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Становится все труднее помогать жертвам насилия, добавила Попова. "Инструкций, как действовать пострадавшим от насилия в Чечне, пытающимся пересечь границу РФ и уехать, я полагаю, на данный момент ни у кого нет. Во-первых, каким бы транспортом ни пользовалась девушка, ее могут найти даже вне России. Во-вторых, в аэропортах особая система безопасности, поэтому само нахождение на территории , например, любого из московских аэропортов уже предполагает идентификацию личности. В-третьих, даже если у нас был бы сейчас рецепт, как спасать пострадавших от домашнего насилия на территории Северного Кавказа, особенно Чечни, его не стоило бы публиковать. Потому что зачем рассказывать о своих возможностях и планах, например, чеченским силовикам и давать им опцию закрыть все имеющиеся варианты спасения?" – сказала она.

Обвинения в краже для того, чтобы вернуть родственника, "стало модой", указала руководитель проекта "Отцы и дочки" Аида Мирмаксумова. "Проблема в том, что родители взяли за моду сразу же обвинять в краже. Если раньше писали заявление о пропаже человека, и полиция официально должна была разыскивать через 3 дня. Но как только заявляется о краже, человека тут же объявляют в розыск. Поэтому это стало тенденцией - обвинять в краже", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Легче помогать жертвам насилия, когда они обращаются в посольства европейских стран, сказала правозащитница, сославшись на свой опыт. "И не обязательно в посольства, которые находятся в России. Я не могу раскрывать все карты, но это эффективные истории. В случае с Селимой уже все очень сложно. Как бежать, если ты уже в розыске по обвинению в краже? Надо заранее все планировать", - подчеркнула она.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники заявили, что в России необходимо принять специальный закон, который бы запрещал родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков. Правовые механизмы не работают, и похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему. Все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, отметили они.

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