16 пациентов перевезены в Армению по Лачинскому коридору

12 июня 2023, 12:56

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В медцентры Армении перевезены из Степанакерта 16 пациентов, еще 19 человек после лечения в Армении возвращены в Нагорный Карабах, сообщил Минздрав.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) перевезли 15 тяжелобольных из Нагорного Карабаха в медцентры Армении. Еще 16 человек после окончания лечения вернулись в Степанакерт. Азербайджан не пропускает по Лачинскому коридору реанимобили карабахских медцентров, в связи с чем МККК не может перевозить лежачих больных, сообщили в правительстве Нагорного Карабаха.

Еще 16 пациентов были перевезены на микроавтобусе из Республиканского медцентра в Степанакерте в сопровождении представителей МККК в специализированные медцентры Армении, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

По данным Минздрава, 19 пациентов, которые ранее были направлены на лечение в Армению, вернулись в Нагорный Карабах вместе с сопровождающими, пишет сегодня News.am.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики.

23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска. После этого МККК приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении и доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. В мае несколько рейсов медицинской эвакуации в Армению сопроводили российские миротворцы.

17 мая Международный комитет Красного Креста возобновил перевозку гуманитарных грузов по Лачинскому коридору, доставив в Нагорный Карабах партии лекарств и медицинских изделий. О возобновлении перевозки пациентов Красный Крест объявил 26 мая. 2 июня стало известно, что МККК за два дня отправил на лечение в Армению 32 пациентов.

Тяжелобольные жители Нагорного Карабаха, лишенные возможности попасть в Ереван для лечения, рассказали в мае "Кавказскому узлу", что опасаются критического ухудшения здоровья и проблем с возвращением домой, если их выезд организуют миротворцы.

Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП «Лачин» в Карабахе".

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