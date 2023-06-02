Машины Международного Красного Креста в Нагорном Карабаех. Фото: https://www.icrc.org/ru/document/nagorno-karabahskiy-konflikt-mkkk-prizyvaet-storony-konflikta-shchadit-mirnyh-zhiteley

02 июня 2023, 22:54

32 пациента из Степанакерта вывезены на лечение в Армению

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Красный Крест за два дня доставил из Степанакерта в Армению 32 больных, которым требуется специализированное лечение. 

Как писал "Кавказский узел", после установки 23 апреля азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор Международный комитет Красного Креста (МККК) приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении и доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. В мае несколько рейсов медицинской эвакуации в Армению сопроводили российские миротворцы. 17 мая Международный комитет Красного Креста возобновил перевозку гуманитарных грузов по Лачинскому коридору, доставив в Нагорный Карабах партии лекарств и медицинских изделий. О возобновлении перевозки пациентов Красный Крест объявил 26 мая. 

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, азербайджанские активисты приостановили акцию. После этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики.

"1 июня были перевезены 14 пациентов, сегодня — еще 18 больных. Все они  — пациенты «Республиканского медицинского центра» Минздрава Республики Арцах (Нагорный Карабах). Они распределены в специализированные медицинские центры Армении", — сообщили в Минздраве Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла". 

В реанимационных отделениях карабахских медцентров сейчас находятся 13 детей и десять взрослых пациентов, из них семеро в критическом состоянии, отметили в ведомстве. 

За все время блокады Красный Крест перевез из Степанакерта в больницы Армении 441 человека, отметили в Информационном штабе правительства Нагорного Карабаха. 

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Примечание:

"Родственникам умершего жителя Степанакерта пришлось похоронить его в Ереване", "Аналитики в Баку убеждены в отсутствии препятствий для возвращения армян в Карабах", "Степанакертцы сочли небезопасным проезд через азербайджанский КПП". 

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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