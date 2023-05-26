Красный Крест возобновил перевозку пациентов по Лачинскому коридору

26 мая 2023, 20:18

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15 пациентов отправлены на лечение в Армению при посредничестве Международного комитета Красного Креста, еще 12 человек вернулись в Степанакерт, сообщил сегодня Минздрав Нагорного Карабаха. Восстановление поставок лекарств позволило частично возобновить плановые операции, проинформировал Инфоштаб Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", после установки 23 апреля азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор Международный комитет Красного Креста (МККК) приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении и доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. 11 мая девять пациентов в критическом состоянии были перевезены в Армению в сопровождении российских миротворцев. Такой же рейс состоялся 16 мая. 17 мая Международный комитет Красного Креста возобновил перевозку гуманитарных грузов по Лачинскому коридору, доставив в Нагорный Карабах партии лекарств и медицинских изделий.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, азербайджанские активисты приостановили акцию. После этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики.

"Сегодня Международный комитет Красного Креста в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") возобновил транспортировку больных в Армению. 15 пациентов ЗАО "Республиканский медицинский центр" министерства здравоохранения Республики Арцах при посредничестве и сопровождении МККК были перевезены в Армению, для продолжения лечения в специализированных медцентрах. Также, в Арцах, были привезены 12 пациентов, ранее направленных на лечение в Армению в рамках госзаказа», - сообщил сегодня Минздрав Нагорного Карабаха.

В ведомстве уточнили, что "десятки больных все еще ждут своего перевода в Республику Армения". "Кроме того, в реанимациях местных медучреждений находятся шесть детей и шесть взрослых пациентов, три из них в критическом состоянии", - отметили в Минздраве.

Транспортировка больных больных из Нагорного Карабаха в медицинские учреждения Армении была остановлена 29 апреля, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Информационном штабе Нагорного Карабаха. "За все время блокады, начиная с 19 декабря, вместе с сегодняшними больными, при посредничестве Международного комитета Красного Креста из Арцаха в Армению были перевезены 409 пациентов для лечения. В результате блокады 1340 человек были лишены возможности прооперироваться из-за прекращения плановых операций", отметили в Инфоштабе.

В течение почти трех недель система здравоохранения Нагорного Карабаха "функционировала без жизненно важных поставок медицинских препаратов и лекарств", подчеркнули в Инфоштабе. "С 29 апреля азербайджанская сторона, препятствовала поставке лекарств в Арцах. Поэтому обеспечение лекарствами медучреждений в стационарных отделениях достигло 50%, а в амбулаторном- 30%. Благодаря возобновлению поставок лекарств с 17 мая проблема была временно решена, и теперь также возможно частично возобновить плановые операции", - сказал представитель Инфоштаба.

С 26 по 29 апреля транспортировка больных организовывалась трижды, но процесс вновь был приостановлен. Лечение в Армении необходимо 30 больным, остальные пациенты карабахских медучреждений страдают из-за нехватки лекарств, заявили власти непризнанной республики. Тяжелобольные жители Нагорного Карабаха, лишенные возможности попасть в Ереван для лечения, рассказали, что опасаются критического ухудшения здоровья и проблем с возвращением домой, если их выезд организуют миротворцы.

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