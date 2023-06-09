09 июня 2023, 23:33

15 пациентов перевезены по Лачинскому коридору на лечение в Армению

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Красный Крест перевез сегодня 15 тяжелобольных из Нагорного Карабаха в медцентры Армении, еще 16 человек после окончания лечения вернулись в Степанакерт, проинформировал Минздрав Нагорного Карабаха. Азербайджан не пропускает по Лачинскому коридору реанимобили медцентров Нагорного Карабаха, в связи с чем Красный Крест не может перевозить лежачих больных, сообщили в правительстве непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", после установки 23 апреля азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор Международный комитет Красного Креста (МККК) приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении и доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. В мае несколько рейсов медицинской эвакуации в Армению сопроводили российские миротворцы. 17 мая Международный комитет Красного Креста возобновил перевозку гуманитарных грузов по Лачинскому коридору, доставив в Нагорный Карабах партии лекарств и медицинских изделий. О возобновлении перевозки пациентов Красный Крест объявил 26 мая. 2 июня стало известно, что Красный Крест за два дня отправил на лечение в Армению 32 пациента.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, азербайджанские активисты приостановили акцию. После этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики.

Миссия Красного Креста в Нагорном Карабахе сегодня перевезла в Армению 15 больных. "Сегодня 15 пациентов Республиканского медцентра в Степанакерте при посредничестве и сопровождении Международного Комитета Красного Креста были перевезены в специализированные медицинские центры Армении через Лачинский коридор. На обратном пути миссия Красного Креста вернула в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") 16 пациентов, ранее направленных на лечение в Армению", - сообщила пресс-служба Минздрава Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла".

В отделениях реанимации медцентров Нагорного Карабаха находятся 11 детей и 9 взрослых, два из которых в критическом состоянии, отметили в ведомстве.

Информационный штаб правительства Нагорного Карабаха сообщил, что "до сегодняшнего дня при посредничестве МККК из Арцаха в Армению перевезен 441 пациент для лечения".

"Из-за дополнительных препятствий со стороны Азербайджана в отношении деятельности МККК, с 29 по 17 мая, была транспортировка больных и медикаментов была приостановлена.При этом невозможно перевозить лежачих больных, так как азербайджанская сторона препятствует передвижению реанимобилей медцентров Арцаха, а Красный Крест не имеет реанимобилей и осуществляет перевозку больных на обычных машинах в положении сидя", - проинформировал Инфоштаб Нагорного Карабаха.

Также, Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха отметил, что из-за блокады 1405 человек лишились возможности сделать плановые операции.

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Примечание:

"Родственникам умершего жителя Степанакерта пришлось похоронить его в Ереване", "Аналитики в Баку убеждены в отсутствии препятствий для возвращения армян в Карабах", "Степанакертцы сочли небезопасным проезд через азербайджанский КПП". 

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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