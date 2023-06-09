15 пациентов перевезены по Лачинскому коридору на лечение в Армению

09 июня 2023, 23:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Красный Крест перевез сегодня 15 тяжелобольных из Нагорного Карабаха в медцентры Армении, еще 16 человек после окончания лечения вернулись в Степанакерт, проинформировал Минздрав Нагорного Карабаха. Азербайджан не пропускает по Лачинскому коридору реанимобили медцентров Нагорного Карабаха, в связи с чем Красный Крест не может перевозить лежачих больных, сообщили в правительстве непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", после установки 23 апреля азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор Международный комитет Красного Креста (МККК) приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении и доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. В мае несколько рейсов медицинской эвакуации в Армению сопроводили российские миротворцы. 17 мая Международный комитет Красного Креста возобновил перевозку гуманитарных грузов по Лачинскому коридору, доставив в Нагорный Карабах партии лекарств и медицинских изделий. О возобновлении перевозки пациентов Красный Крест объявил 26 мая. 2 июня стало известно, что Красный Крест за два дня отправил на лечение в Армению 32 пациента.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, азербайджанские активисты приостановили акцию. После этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики.

Миссия Красного Креста в Нагорном Карабахе сегодня перевезла в Армению 15 больных. "Сегодня 15 пациентов Республиканского медцентра в Степанакерте при посредничестве и сопровождении Международного Комитета Красного Креста были перевезены в специализированные медицинские центры Армении через Лачинский коридор. На обратном пути миссия Красного Креста вернула в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") 16 пациентов, ранее направленных на лечение в Армению", - сообщила пресс-служба Минздрава Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла".

В отделениях реанимации медцентров Нагорного Карабаха находятся 11 детей и 9 взрослых, два из которых в критическом состоянии, отметили в ведомстве.

Информационный штаб правительства Нагорного Карабаха сообщил, что "до сегодняшнего дня при посредничестве МККК из Арцаха в Армению перевезен 441 пациент для лечения".

"Из-за дополнительных препятствий со стороны Азербайджана в отношении деятельности МККК, с 29 по 17 мая, была транспортировка больных и медикаментов была приостановлена.При этом невозможно перевозить лежачих больных, так как азербайджанская сторона препятствует передвижению реанимобилей медцентров Арцаха, а Красный Крест не имеет реанимобилей и осуществляет перевозку больных на обычных машинах в положении сидя", - проинформировал Инфоштаб Нагорного Карабаха.

Также, Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха отметил, что из-за блокады 1405 человек лишились возможности сделать плановые операции.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.