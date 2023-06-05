Жители Кубани раскритиковали чиновников за проблему с ливневками

05 июня 2023, 09:29

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Из-за обильных осадков власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Армавире и Кореновске. Местные жители заявили в соцсети, что причиной подтоплений стало отсутствие должного внимания властей к проблеме с неработающей ливневой канализацией.

О введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Армавире оперативный штаб Краснодарского края сообщил вечером 4 июня в своем Telegram-канале.

"В связи с этим в Армавире по улице Шоссейной будет полностью перекрыто движение автотранспорта от железнодорожного переезда до предприятия "Армавиргортранс". На этом участке проведут технические работы для уточнения состояния канализационного коллектора, который обрушился из-за обильных осадков", – сказано в сообщении.

Также власти Армавира приняли решение изменить маршруты автобусов №8 и №9 и перекрыть движение автотранспорта по улице Советской Армии. "Аварийные службы в Армавире переведены в усиленный режим работы. Они продолжают откачку подпочвенной и дождевой воды с подтопленных территорий и частных домовладений", – отметил оперштаб.

В другой публикации в Telegram-канале штаба сказано, что из-за ливней режим ЧС также введен в городе Кореновск. "Подтоплены 60 придомовых территорий, из них в 13 домов заходила вода. В настоящий момент в домовладениях вода откачана, уровни рек в норме", – сказано в сообщении.

Пост о последствиях ливней в Армавире был опубликован 4 июня в соцсети "ВКонтакте" в группе "ЧП Армавир | Новости", на которую подписаны более 17 тысяч пользователей. На нескольких видеороликах показаны подтопленные улицы. На 09.15 мск 5 июня этот пост набрал 60 отметок с реакцией пользователей и семь комментариев.

"Может, в этом году перестанут заниматься высадкой клумб, и сделают ливневки, отводы, чтобы людей не топило?" – задался вопросом Эдуард Захарченко.

"Где деньги на ливневую канализацию, почему нет проверки прокуратуры, где аудит строительных работ?" – спросил Константин Бендик.

"Ну, кто-то же должен отвечать за это безобразие?" – поинтересовалась Елена Бюрне-Шишкина.

Снимки с подтопленными улицами в Армавире также были опубликованы в соцсети "ВКонтакте" в группе "ЧП Армавир", на которую подписаны более 131 тысячи пользователей. На 09.15 мск эта запись набрала 328 отметок с реакцией пользователей и 39 комментариев.

"В этом году и дождей то нормальных ещё не было. Ездил посмотреть на реку Кубань – до прошлогоднего, весеннего уровня ещё далеко. По-любому что-то не так с дренажной системой", – считает Илья Монькин.

"И Кировский сквер весь плавает и никому он не нужён", – написала Виктория Ляшенко.

"Виктория, весь город плавал! Отличный мэр у нас", – ответила ей Ольга Федотова.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Армавире идет умеренный дождь, температура воздуха составляет +22 градуса, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 6 июня также ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +17 градусов, скорость ветра останется прежней.

В Кореновске сегодня также идет умеренный дождь, температура воздуха составляет +19 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 6 июня прогнозируется умеренный дождь, температура воздуха понизится до +18 градусов, скорость ветра останется прежней.

Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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