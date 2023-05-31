Жительница Избербаша провела пикет с требованием о жилье

31 мая 2023, 18:55

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Айбике Идрисова провела сегодня пикет у здания правительства Дагестана, напомнив чиновникам, что истекли установленные главой республики сроки для решения ее проблемы с жильем. Сын Идрисовой заявил, что мать вышла на пикет под давлением других людей.

Жительница Избербаша Айбике Идрисова провела сегодня одиночный пикет у здания правительства Дагестана, потребовав представить жилье. Фотографии с пикета опубликовал сегодня Telegram-канал "Антипод. Дагестан". На плакате, с которым стояла Идрисова, она отметила, что глава Избербаша подводит главу Дагестана, который обещал решить проблему семьи.

Ранее администрация главы Дагестана сообщила, что Сергей Меликов поручил решить квартирный вопрос семьи Идрисовых из Избербаша до конца мая. "Айбике Идрисова обратилась к главе региона с просьбой о встрече. Она была приглашена на личный приём. Женщина переживает, что её с мужем, преподававшим многие годы в Дагестанском государственном университете, и ребёнком могут выселить из служебной квартиры, в которой они живут уже 24 года. Взамен ни новое жильё, ни земельный участок под строительство дома семье не предложили", - говорится в публикации в Telegram-канале администрации главы Дагестана от 27 апреля.

Меликов заявил, что у мэра города Магомеда Исакова и ректора ДГУ Муртазали Рабаданова есть возможность решить жилищный вопрос семьи. "Закона, который обязывал бы вас выгнать семью на улицу, нет. Но у вас есть все полномочия, чтобы узаконить проживание этих людей в квартире. Давайте закончим с бюрократией!" – приводятся его слова в сообщении.

"Руководитель города со своей стороны пообещал оперативно решить проблему. Это должно быть сделано до конца мая, установил срок глава Дагестана. Минстрою региона поручено взять этот вопрос на контроль", - подчеркивается в публикации.

Сын Идрисовой Азамат Идрисов пояснил, что когда его мать вышла на пикет первый раз, с ней сразу же связались представители власти и проблема потихоньку решается. "На данный момент у нас никаких претензий к мэру города нет", - заявил в видео обращении, которое опубликовано сегодня в Telegram-канале "Новости Избербаша".

При этом он утверждает, что "некоторые люди, пользуясь эмоциональным состоянием" матери, используют ее в своих интересах, "выводят ее на одиночные пикеты", "дают какие-то плакаты, дают какие-то обещания". "Оставьте нашу семью, пожалуйста, дайте решить нашу проблему", - отметил он.

Суть проблемы глава Избербаша Магомед Исаков изложил в своем Telegram-канале. "В 2006 году дом, в котором проживала семья Идрисовых, был признан аварийным, взамен аварийного жилья собственнику (то есть ДГУ) была предоставлена новая квартира, которую Даггосуниверситет предоставил также в качестве служебной квартиры Айбике со своей семьёй. Опасаясь выселения из своего единственного жилья Айбике Идрисова обратилась в суд, который в первой инстанции вынес решение не в ее пользу. Сейчас дело рассматривается в Верховном суде РД", - сообщил он 5 апреля.

"Кавказский узел" также писал что, данное в марте обещание главы Дагестана Сергея Меликова не расселять на окраины Каспийска жильцов аварийных общежитий обнадежило жильцов. Адвокат жителей общежитий указала, что при переселении они должны получить квартиры, которые будут не хуже прошлых, при этом также учитывается фактор расположения жилья. В апреле она сообщила, что власти нашли два участка в центре города для строительства домов, куда будут переселены жильцы общежитий.

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