Минтранс Дагестана дистанцировался от проблемы с отсутствием дороги в Кусур

15 мая 2023, 09:14

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Проблемой с отсутствием автодороги в село Кусур должны заниматься местные власти, заявил Минтранс Дагестана в ответ на жалобу сельчан на отсутствие трассы. Министерство пояснило, что проект этой дороги был ранее разработан, но строительство не было начато, так как она не подходит под критерии, указанные в постановлении правительства республики.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно, что жители села Кусур в Рутульском районе провели сход, во время которого обратились к правительству Дагестана и министерству, ответственному за прокладку дорог, с требованием сделать автодорогу к их населенному пункту.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства (Минтранс) Дагестана отреагировало на обращение жителей села Кусур. "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения относится к полномочиям администрации МР "Рутульский район", – заявило министерство сегодня ночью в своем Telegram-канале.

По данным Минтранса Дагестана, в селе Кусур проживают около 50 человек. Министерство подтвердило, что автодороги к селу нет. "Сообщение осуществляется в пешем порядке по пешеходной тропе шириной до одного метра", – сказано в сообщении.

В 2017 году Дагестанавтодор разработал проект автодороги "Мухах – Кусур", протяженностью 10 километров. Но строительство трассы не было начато, так как она не подпадает под критерии, указанные в постановлении правительства Дагестана от 12 февраля 2020 года №17 "Об утверждении Критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Дагестан", пояснил Минтранс Дагестана.

Отметим, записавшие обращение жители села Кусур заявили, что власти района и депутаты Народного собрания не отреагировали ранее на их обращения.

Напомним, жители различных населенных пунктов Дагестана, в том числе высокогорных сел, неоднократно жаловались на проблему с отсутствием дорог. Так, 4 апреля жители села Каратюбе рассказали, что вынуждены сами ремонтировать дороги из-за отсутствия реакции властей на просьбы привести их в порядок. Каратюбе не имеет статуса населенного пункта, так как расположено на землях отгонного животноводства, пояснил глава сельсовета Султан Катиев.

1 апреля жители села Какамахи в Карабудахкентском районе Дагестана записали видеообращение к главе республики Сергею Меликову, в котором пожаловались, что местные власти длительное время не реагируют на их просьбы заасфальтировать дорогу к их селу. Они попросили у Меликова содействия в решении проблемы с дорогой.

Также жители села Хушет в Цумадинском районе неоднократно жаловались на трудности из-за отсутствия автомобильной дороги. 13 марта стало известно, что им пришлось нести по горной тропе на носилках односельчанина, нуждающегося в помощи врачей. Ранее, 16 января 2022 года, сельчанам из-за отсутствия дороги также пришлось нести по горам на носилках в соседний населенный пункт беременную женщину, которой потребовалась госпитализация. Пользователи Instagram*, посмотревшие ролик об этом, возмутились отношением чиновников к проблеме с отсутствием санавиации и дороги до Хушета.

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