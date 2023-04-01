Жители Какамахи во время схода и дорога к этому селу. Стопкадры из видео https://www.instagram.com/p/Cqcj7KigW3q/

01 апреля 2023, 08:00

Жители Какамахи пожаловались Меликову на отсутствие асфальтированной дороги

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители села Какамахи в Карабудахкентском районе Дагестана записали видеообращение к главе республики Сергею Меликову, в котором пожаловались, что местные власти длительное время не реагируют на их просьбы заасфальтировать дорогу к их селу. Они попросили у Меликова содействия в решении проблемы с дорогой.

31 марта Instagram-паблике* vestidagestan был опубликован ролик, на кадрах которого показаны несколько десятков мужчин, которые собрались на улице. "Жители собрались села Какамахи в Карабудахкентском районе из-за проблемы. Уже несколько лет обещают нам построить дорогу. Люди пошли к главе района, но никаких продвижений нет", – сказал на видео один из участников собрания.

Сельчане несколько раз обращались к районным властям. "Всё обещают, но никакого исполнения нет", – добавил он.

Участник собрания пояснил, что некоторое время назад чиновники заявили жителям Какамахи, что дорога не будет построена и в текущем году. "Это селение чиновники забыли, вообще проблема с инфраструктурой не решается. Поэтому хотим обратиться к главе республики Меликову Сергею Алимовичу", – сказал сельчанин.

В описании ролика приведено текстовое обращение жителей села Какамахи к Сергею Меликову. В нем они отметили, что в их селе 300 хозяйств, а в качестве требования указали, что просят заасфальтировать дорогу к селу.

"Это единственная и основная дорога к населенному пункту, которая примыкает к второстепенной хозяйственной автодороге Гели – Какашура. Длина дороги составляет 4,5 километра до центра нашего населенного пункта. В течение последних пяти лет нам говорят, что это дорога длиной 4,5 километра будет асфальтирована в следующем году", – отметили авторы обращения.

На 07.40 мск эта запись в Instagram-паблике vestidagestan*, на который подписаны около 289 тысяч пользователей, набрала 220 отметок нравится и 15 комментариев.

На 07.40 мск на сайте главы Дагестана нет комментариев относительно видеообращения жителей села Какамахи.

"Кавказский узел" также писал, что в Дагестане неоднократно поднималась проблема с бездорожьем. Так  13 марта стало известно, что жителям высокогорного села Хушет из-за отсутствия дороги вновь пришлось нести по горной тропе на носилках односельчанина, нуждающегося в помощи врачей. Дорогу, от отсутствия которой страдают жители высокогорного села Хушет, планируется построить до 2024 года, заявили 20 мая 2022 года власти Дагестана.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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