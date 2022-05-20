Названы сроки строительства дороги к дагестанскому селу Хушет

20 мая 2022, 16:11

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Дорогу, от отсутствия которой страдают жители высокогорного села Хушет, планируется построить до 2024 года, заявил сегодня премьер-министр Дагестана. Пользователи "ВКонтакте" скептически отреагировали на видеоотчет чиновника о визите в горный район.

Как писал "Кавказский узел", 16 января из-за отсутствия дороги жителям высокогорного села Хушет Цумадинского района пришлось нести по горам на носилках в соседний населенный пункт беременную женщину, которой потребовалась госпитализация. 2 февраля стало известно, что после выписки женщины из больницы односельчане увезли ее домой по горам на строительной тачке. Пользователи Instagram*, посмотревшие ролик об этом, возмутились равнодушием чиновников к проблеме с отсутствием санавиации и дороги до Хушета.

Дорога в село Хушет отсутствует из-за нехватки бюджетных средств, заявил 18 января Минтранс Дагестана. "Село Хушет расположено на высоте более 2 тысяч метров в местности со сложнейшим рельефом. Попытки прокладки дороги неоднократно предпринимались здесь с 70-х годов прошлого века, но каждый раз возникал вопрос нехватки бюджетных средств на такой крупный проект. В связи с этим строительство дороги к селу Хушет было решено осуществлять поэтапно", – сообщило министерство, уточнив, что в 2020 году был введён в эксплуатацию пятикилометровый участок автодороги Метрада – Нижнее Хваршини – Верхнее Хваршини. В этом году планируется начать строительство участка трассы до Хушета, добавило ведомство.

Дорогу до села Хушет (Старый Хушет) планируется построить до 2024 года, сообщил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. "В рамках рабочего визита в Цумадинский район проинспектировал ход строительства дороги, ведущей к селу Старый Хушет. Строительство данной дороги находится на особом контроле главы региона Сергея Меликова. Правительством Дагестана будет оказано полное содействие в обеспечении строительства дорожного объекта до села. До 2024 года строительство дороги будет завершено", - сказал он.

Сейчас часть дороги через три населенных пункта уже построена, в том числе за счет бюджетных средств и денег местных жителей, добавил премьер-министр. "В текущем году проводятся проектно-изыскательские работы и запланировано начало строительных работ на следующем участке от Верхнего Хваршини на Цихалах и далее к селу Хушет - протяженностью 13,6 км. Проведение дороги на данном участке достаточно непростой процесс, здесь тяжелые скальные породы, строительство до Хушета затягивается", - рассказал чиновник.

В Хушете около 300 домов, там живет более 1000 человек, добавил он. "Есть школа и другая инфраструктура. Но нужна нормальная дорога, чтобы жители могли беспрепятственно выезжать. В течение полутора лет поставлена задача полностью завершить все работы", - приводит сегодня слова Абдулмуслимова ТАСС.

Видеоотчет премьера о визите в горный район вызвал иронию у пользователей сети

Короткий видеоролик о визите в Цумадинский район размещен сегодня в Telegram-канале правительства Дагестана. На кадрах видно, как Абдулмуслим Абдулмуслимов дает указание своему спутнику записать названия сел, которые диктует стоящий рядом на горной тропе местный житель. "Первый вопрос – с дорогой", - поясняет на видео премьер-министр.

"Не каждый день можно встретить по дороге председателя правительства Дагестана. Аксакал Хабиб Даудов рассказал премьер-министру о том, что реально тревожит жителей Цумадинского района. Главные просьбы жителей гор традиционно касаются дорог и энергоснабжения. Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил своим помощникам записать все просьбы аксакала и вместе с профильными министерствами выработать пути решения", - говорится в аннотации к ролику.

Это же видео разместил сегодня в своем Telegram-канале "Спросите у Расула" и иронически прокомментировал блогер Расул Асад. "Здесь же можно было собрать заседание правительства. Посадить всех министров рядом и устроить ликбез о том, в каких условиях живут люди, и чем больше они будут валять дурака на работе, тем больше людей страдают из-за бытовых проблем, которые порой можно очень легко исправить и без больших затрат", - написал блогер.

Видеоролик с премьер-министром и жителем Цумадинского района опубликован также в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны 124 тысячи пользователей "ВКонтакте". Авторы некоторых комментариев сочли показной беседу председателя правительства с местным жителем. "Пиар на камеру. Человек дела никогда не будет позировать на камеру", - категорично заявил, в частности, Эвсет Магомедов, вызвав этим упрек от пользователя Амира Погорова. "Откуда такое суждение? Или по себе судите?" - поинтересовался Амир Погоров.

"До исполнения вряд ли дойдёт", - прокомментировал публикацию Зайнудинов Амирали. "Поверю, когда будет пост о том, что все просьбы жителей выполнили", - написала Rayana Jay. "Надеюсь, и на самом деле он хороший и не создаёт видимость хорошего, честного перед камерой, как многие чиновники", - поделилась мнением Milka Ami.

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