Сход жителей села Кусур. Кадр видео из телеграм-канала "Черновика" https://t.me/chernovik/51469

15 мая 2023, 00:28

Участники схода в Дагестане потребовали провести дорогу к селу Кусур

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К селу Кусур не проложена автодорога, также там много лет не модернизируют электросети, а чиновники не реагируют на обращения, заявили на сходе сельчане и призвали власти Дагестана решить эти проблемы.

Видео со схода сельчан опубликовал сегодня "Черновик" в своем телеграм-канале. "Обращение жителей села Кусур Рутульского района к властям Республики Дагестан. Сход жителей села просит власти района и республики обратить внимание на их населенный пункт и его проблемы. А их много: от электроснабжения села до отсутствия автомобильной дороги", - говорится в аннотации к видео.

На кадрах ролика видны около двух десятков мужчин, на заднем плане видны пасущиеся лошади. Обращение от имени собравшихся озвучивает один из них, немолодой мужчина.

Он заявил, что к селу ведет лишь тропинка, по которой сложно проехать весной. "Наше обращение: чтобы нам дороги делали, чтобы нас услышали", - говорит мужчина на видео.

Сельчане обратились к правительству и министерству, ответственному за прокладку дорог. "Пожалуйста, помогите", - сказал автор обращения.

Следующий выступающий заявил, что власти района и депутаты Народного собрания не отреагировали ранее на их обращения. "Ни света, ни связи, ни дороги, и полнейшее игнорирование этого села", - сказал он.

Мужчина пояснил, что электричество к селу проведено через "гнилые столбы", которые установлены в конце 1980-х годов.

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Автор: "Кавказский узел"

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