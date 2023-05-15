Участники схода в Дагестане потребовали провести дорогу к селу Кусур

15 мая 2023, 00:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

К селу Кусур не проложена автодорога, также там много лет не модернизируют электросети, а чиновники не реагируют на обращения, заявили на сходе сельчане и призвали власти Дагестана решить эти проблемы.

Видео со схода сельчан опубликовал сегодня "Черновик" в своем телеграм-канале. "Обращение жителей села Кусур Рутульского района к властям Республики Дагестан. Сход жителей села просит власти района и республики обратить внимание на их населенный пункт и его проблемы. А их много: от электроснабжения села до отсутствия автомобильной дороги", - говорится в аннотации к видео.

На кадрах ролика видны около двух десятков мужчин, на заднем плане видны пасущиеся лошади. Обращение от имени собравшихся озвучивает один из них, немолодой мужчина.

Он заявил, что к селу ведет лишь тропинка, по которой сложно проехать весной. "Наше обращение: чтобы нам дороги делали, чтобы нас услышали", - говорит мужчина на видео.

Сельчане обратились к правительству и министерству, ответственному за прокладку дорог. "Пожалуйста, помогите", - сказал автор обращения.

Следующий выступающий заявил, что власти района и депутаты Народного собрания не отреагировали ранее на их обращения. "Ни света, ни связи, ни дороги, и полнейшее игнорирование этого села", - сказал он.

Мужчина пояснил, что электричество к селу проведено через "гнилые столбы", которые установлены в конце 1980-х годов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.