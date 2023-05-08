Отсутствие информации о судьбе Арсамикова встревожило правозащитников

08 мая 2023, 19:43

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Достоверных данных о судьбе Идриса Арсамикова, который был увезен силовиками из Москвы в Чечню, нет уже длительное время, сообщили в Кризисной группе СК SOS*. Отсутствие информации об Арсамикове дает основания беспокоиться за его жизнь, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", Идрис Арсамиков находится в чеченской станице Старогладовской, адвокаты хотели встретиться с ним, но односельчане Арсамикова не дали этого сделать, сообщила 1 апреля Кризисная группа SOS*.

16 февраля Кризисная группа CК SOS сообщила, что 28-летний Идрис Арсамиков, вернувшийся из Нидерландов в Россию на похороны отца, был задержан в московском аэропорту Домодедово, когда пытался улететь из России, и передан чеченским силовикам. 23 марта организация отметила, что Арсамиков выходит на связь с участниками чата телеграм-канала организации "и даже присылает фото". Сообщения в чатах от имени Арсамикова не дают оснований утверждать, что он жив, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Есть вероятность, что Арсамикова изолировали и от его имени опубликовали фото и написали сообщения, сочли они.

Подтвержденной новой информации о судьбе Идриса Арсамикова нет, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Кризисной группы СК SOS Александра Мирошникова. "Новой информации об Арсамикове сейчас нет. По косвенным данным, он по-прежнему находится в своем селе. Так как за ним пристально следят, что показала предыдущая попытка с ним встретиться, увидеться с ним сейчас нет возможности", - сказала она.

Аккаунты Арсамикова в соцсетях контролируются силовиками, считает правозащитница. "Мы с самого начала предполагали, что аккаунт в ВК ("ВКонтакте". – Прим. "Кавказского узла") был создан силовиками, а не Арсамиковым, и что этот аккаунт контролируется более, чем любой другой способ коммуникации с Идрисом. Аккаунт с самого начала был создан только для публикации постановочного видео. К тому же, Арсамиков в целом находится под пристальным вниманием, и вряд ли может позволить себе какую-либо активность в соцсетях без разрешения", - отметила она.

17 февраля в соцсетях было опубликовано видео, на котором Арсамиков заявил, что находится дома в Чечне и намерен отправиться на Украину для участия в военной операции. Видеообращение сделано по принуждению, предположила Кризисная группа СК SOS. Реалии Чечни не позволяют считать видеообращение Арсамикова доказательством того, что он в безопасности, согласились опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Поскольку уже долгое время нет информации об Арсамикове, то за его жизнь стоит всерьез опасаться, полагает глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. "Уже долгое время мы не знаем, что с ним происходит, в каких условиях он находится. Я не хочу думать о самом плохом развитии событий, но исключать этого, к сожалению, не могу. Мы не можем не допускать, что его уже нет в живых. Возможно, родственники под давлением решили совершить "убийство чести" из-за его сексуальной ориентации", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"

По ее мнению, родственники также могут насильно его женить, чтобы «изменить» его жизнь. "Но решить эту проблему никак нельзя. Но родственники могут попробовать насильно его женить. Кстати, бывают случаи, когда парню везет и девушка с пониманием относится к его ориентации. У них даже могут быть дети. Но все это не влияет на ориентацию", - сказала Ганнушкина.

По ее мнению, Арсамикову не удастся жить нормальной жизнью в Чечне. "Если с ним все будет хорошо, то жить в Чечне он не сможет. Ему придется вновь уехать. В этот раз навсегда", - сказала она.

С этим мнением согласен чеченский правозащитник Оюб Титиев. "Если его отпустят, то он не сможет стать частью чеченского общества. О нем все уже знают, знают о его ориентации. А чеченское общество не терпит таких людей. Поэтому он бы не смог жить в Чечне. Ему рано или поздно придется уехать из Чечни и потом из России", - сказал Оюб Титиев корреспонденту "Кавказского узла".

Титиев также считает, что жизнь Арсамикова в опасности. "Как только он попал в руки чеченских силовиков, его жизнь была под угрозой. А сейчас тем более. Уже продолжительное время о нем нет никакой информации. Это говорит о том, что он в опасности", - отметил правозащитник.

Он также допустил, что окружение Арсамикова может совершить убийство чести. "Для этого им не нужно давление общества или руководства Чечни. Они и так могут совершить такой поступок, зная, что Арсамиков порочит их имя", - заключил он.

14 марта на платформе Change.org была размещена петиция, с требованием освободить Арсамикова. За сутки она набрала 567 подписей. По состоянию на 19.35 мск 8 мая, петиция набрала 9962 подписи.

Напомним, Идрис Арсамиков покинул Россию после того, как летом 2018 года после задержания подвергся избиению и пыткам током. По информации правозащитников, он не находится в розыске, и уголовных дел против него не возбуждено, а ориентировку на него силовики мотивировали уголовным делом о мошенничестве. В Чечню Идрис Арсамиков вернулся весной 2022 года, после чего его трижды задерживали.

15 марта стало известно, что Шелковский райсуд Чечни вернул адвокату Арсамикова жалобу на недопуск к подзащитному. Суд указал, что адвокат не приложил заверенную копию своего удостоверения, но такой процедуры, как заверение удостоверения адвоката, не существует, отметила Кризисная группа СК SOS.

Ранее, 17 февраля, МИД Нидерландов призвал власти России гарантировать безопасность Идриса Арсамикова. 23 февраля группа Европарламента по правам ЛГБТ обнародовала призыв к властям Чечни освободить Арсамикова. "Ему грозит смертельная опасность, еще более усугубившаяся после видео, на котором он "признается" в преступлениях под давлением", - заявили депутаты Европарламента.

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