Односельчане Арсамикова не дали адвокатам встретиться с ним

01 апреля 2023, 20:50

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Идрис Арсамиков находится в чеченской станице Старогладовской, адвокаты хотели встретиться с ним, но односельчане Арсамикова не дали этого сделать, сообщили представители Кризисной группы SOS.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля Кризисная группа CК SOS сообщила, что 28-летний Идрис Арсамиков, вернувшийся из Нидерландов в Россию на похороны отца, был задержан в московском аэропорту Домодедово, когда пытался улететь из России, и передан чеченским силовикам. 23 марта СК SOS отметила, что Арсамиков выходит на связь с участниками чата телеграм-канала организации "и даже присылает фото". Сообщения в чатах от имени Арсамикова не дают оснований утверждать, что он жив, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Есть вероятность, что Арсамикова изолировали и от его имени опубликовали фото и написали сообщения, сочли они.

15 марта стало известно, что Шелковский райсуд Чечни вернул адвокату Идриса Арсамикова жалобу на недопуск к подзащитному. Суд указал, что адвокат не приложил заверенную копию своего удостоверения, но такой процедуры, как заверение удостоверения адвоката, не существует, отметила Кризисная группа СК SOS.

Идрис Арсамиков жив, однако адвокатам, которые приехали в Чечню, не удалось встретиться с ним, сообщила сегодня Кризисная группа SOS в своем Telegram-канале. Арсамиков "находится в фактическом заключении в своем селе", говорится в сообщении.

Визит адвокатов вызвал панику в станице Старогладовской, где проживает семья Арсамиковы, местные жители явно не хотели, чтобы правозащитники встретились с Идрисом. На улице, где живут Арсамиковы, местные жители, увидев группу приезжих, стали сразу же что-то набирать в своих телефонах. К адвокатам Кризисной группы SOS и корреспонденту Sota подошел мужчина, назвавшийся имамом, он пытался выяснить цели визита и требовал удались с телефона видео с его участием. Затем он сел в машину и уехал, на ходу набирая что-то в своем телефоне. Адвокаты предположили, что он, как и другие местные жители, вызывали полицию, сообщила сегодня на своем сайте Sota.

Две женщины, одна из которых назвалась матерью Идриса Арсамикова, рассказали, что Идрис работает в поле и с ним нет связи. Мать сказала, что у Идриса "все очень хорошо". "Он работает на тракторе, на полях. Пашет, сеет, все делает", - процитировало издание слова женщины. Она отказалась от услуг адвокатов, сказав, что они "никого не нанимали", а Идрис "ничего не скажет". Вторая женщина, назвавшаяся родственницей Арсамиковых, также заявила, что у них "все хорошо" и попросила адвокатов уехать. При этом они не отреагировали на доводы, что Идрису может угрожать опасность, говорится в публикации.

Напомним, в феврале в соцсетях было опубликовано видео, на котором Арсамиков заявляет, что находится дома в Чечне и намерен отправиться на Украину для участия в военной операции. Видеообращение сделано по принуждению, предположила Кризисная группа СК SOS. Реалии Чечни не позволяют считать видеообращение Арсамикова доказательством того, что он в безопасности, согласились опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

17 февраля МИД Нидерландов призвал власти России гарантировать безопасность Идриса Арсамикова. 23 февраля группа Европарламента по правам ЛГБТ обнародовала призыв к властям Чечни освободить Арсамикова. "Ему грозит смертельная опасность, еще более усугубившаяся после видео, на котором он "признается" в преступлениях под давлением", - заявили депутаты Европарламента.

Идрис Арсамиков покинул Россию после того, как летом 2018 года после задержания подвергся избиению и пыткам током. По информации правозащитников, он не находится в розыске, и уголовных дел против него не возбуждено, а ориентировку на него силовики мотивировали уголовным делом о мошенничестве. В Чечню Идрис Арсамиков вернулся весной 2022 года, после чего его трижды задерживали.

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