Правозащитники рассказали о судьбе похищенных жителей Алхан-Калы

27 апреля 2023, 23:09

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После похищения жителям Алхан-Калы были предъявлены обвинения в причастности к боевикам, сообщил правозащитник Оюб Титиев. Предъявление обвинений спустя время после похищения, когда людей принудили сознаться в преступлениях, является распространенной практикой, отметил сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов.

Как писал "Кавказский узел", 18 января Центр защиты прав человека "Мемориал" сообщил, что после проверки подтвердилась информация оппозиционных властям Чечни телеграм-каналов о похищении чеченскими силовиками не менее 25 жителей села Алхан-Кала. Судьба похищенных остается неизвестной, сообщил 21 января "Кавказскому узлу" сопредседатель "Мемориала" Олег Орлов. 24 апреля правозащитники сообщили, что группа жителей села Алхан-Кала, чье местонахождение было неизвестно после их похищения силовиками в январе, находятся в одном из изоляторов Чечни по обвинению в причастности к боевикам. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники отметили, что жители Чечни, родные которых удерживаются силовиками, не обращаются за помощью в правозащитные организации, так как боятся, что это усугубит положение их родных и самой семьи.

Массовые похищения в Алхан-Кале начались вечером 7 января, выяснил волонтер ЦЗПЧ "Мемориал". По его данным, силовики увезли похищенных из села в неизвестном направлении, при этом они не представлялись и не сообщали, к каким именно подразделениям принадлежат. Правозащитники подтвердили, что в числе похищенных - 14 человек, чьи имена были названы в публикациях телеграм-каналов: Сайд-Магомед Аюбов, Турпал Бацараев, Магомед Вациев, Рамзан Вациев, Самад Гериханов, Муслим Гериханов, Адлан Исаев, Усман Мусаев, Хамзат Солсаев, Халим Солсаев, Адам Солсаев (директор школы №3), Усман Хатуев, Ахъяд Хатуев и Бекхан Хатуев. Среди похищенных есть близкие родственники (братья Хатуевы, Солсаевы), сообщил "Мемориал".

Родственники похищенных в Алхан-Кале по-прежнему отказываются общаться с правозащитниками и журналистами, сообщил чеченский правозащитник Оюб Титиев. "Изначально говорили о 25 задержанных. Кого-то из них отпустили. Поэтому точное число находящихся под стражей пока неизвестно", - сказал он.

По его данным, есть сведения, что оставшимся в СИЗО предъявили обвинение. Следствие идёт по статье об участии в незаконном вооруженном формировании (статья 208 УК РФ), сообщил также правозащитник.

По его мнению, родственникам похищенных "кто-то из доброжелателей" порекомендовал не общаться с правозащитниками и журналистами. "Видимо, советовали не общаться, чтобы "хуже не было". После такого рода похищений сплошь и рядом родственники боятся говорить об этом. Возможно, надеются на то, что можно вызволить родственников какими-то другими способами", - сказал Титиев.

Предъявление обвинения после какого-то срока с момента похищения - частая практика, указал сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов. "Это как водится: люди исчезают, с ними "работают", люди признаются в чём-то и потом уже их официально задерживают, доставляют в СИЗО", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Орлов подтвердил, что родственники похищенных, а ныне задержанных, не хотят ничего сообщать об этом. "Родственники жаловаться не хотят. Адвокаты на связь не выходят. Вероятно, у них адвокаты по назначению", - сказал он.

Причины такого поведения могут быть самыми разными. "Можно предположить, что близкие задержанных боятся ужесточения обвинений членам своих семей и опасаются угрозы преследования их самих. Они могут считать, что лучше задабривать и просить власть, чем жаловаться на неё", - считает Орлов.

хищение родственников – метод, который применяется в Чечне систематически, сообщил в январе Центр "Мемориал", комментируя похищение братьев Хатуевых и Солсаевых. "Брата (или вообще родственника) похищают, чтобы можно было оказывать давление на первого задержанного из родственников, чтобы тот был сговорчивее и давал требуемые показания в обмен на освобождение другого. В большинстве случаев этот способ давления срабатывал", - констатировали правозащитники.

Брать в заложники родственников - исторически нехарактерная для Кавказа практика, указал ранее президент Конгресса народов Кавказа Руслан Кутаев. "Никогда на Кавказе в межкавказских отношениях и в особенностях у мусульман не наказывали людей за не совершённые ими дела", - сказал он "Кавказскому узлу", добавив, что на Кавказ эту практику принесли российские военные. Но даже российские власти в царское время ограниченно применяли практику похищений родных, подчеркнул Кутаев.

Напомним, в декабре 2021 года оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов сообщил о похищении силовиками в Чечне своих родственников по отцовской и материнской линиям. Блогер связал похищение с критикой его брата в адрес спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. В тот же день блогер Минкаил Мализаев, также критикующий чеченские власти, заявил о похищении в Чечне своих родственников по отцовской и материнской линиям, а Тумсо Абдурахманов опубликовал информацию, что аналогичная участь постигла близких основателя правозащитной организации "Вайфонд" Мансура Садулаева.

Всего в конце 2021 года в Чечне были похищены десятки родственников критиков властей республики. Рамзан Кадыров факт похищения не отрицал, но предположил, что похитили "кто-то из тех, кого они оскорбили", говорится в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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