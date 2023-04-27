Лачинский коридор заблокирован 137-е сутки

27 апреля 2023, 08:56

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Жители Азербайджана 137-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, жителям периодически прекращается подача газа, введены талоны на продукты. 23 апреля Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт (КПП) на въезде в Лачинский коридор. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. 25 апреля Армения анонсировала иск к Азербайджану из-за установки КПП в Лачинском коридоре.

В текущем году жители Нагорного Карабаха отметили 108-е годовщину Геноцида армян в Османской империи в условиях блокады, отметил карабахский блогер Давид Симонян. "Больше ста лет прошло, но у нас, в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха), сейчас происходит продолжение этой истории", – написал он 25 марта в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают акцию протеста на единственной дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией, они требуют проведения мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", передал сегодня Report.az.

Акция длится 137-е сутки, уточнило сегодня агентство АПА.

Напомним, 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору.

"Кавказский узел" также писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря 2022 года обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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