Мобилизованный осужден на Кубани за оставление части

06 апреля 2023, 05:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Сергея Ляха к 3,5 годам заключения и лишил его звания за два случая оставления части в период мобилизации.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о завершении частичной мобилизации, однако президент не подписал указ о ее окончании. Юристы администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, заявил 1 ноября пресс-секретарь Путина.

Сергей Лях был мобилизован 20 октября 2022 года, а спустя месяц, 20 ноября, впервые покинул место службы, уехав в станицу Кисляковскую. Там его 1 декабря задержали сотрудники военной комендатуры.

На период следствия по делу Ляха прикомандировали к воинской части в Краснодаре, откуда он снова самовольно уехал 29 декабря, отправившись домой. 7 января 2023 года он сам вернулся в часть, сообщил 5 апреля со ссылкой на Главное военное следственное управление СКР "Коммерсант".

Военнослужащий осужден за самовольное оставление части в период мобилизации (части 2.1 и 3.1 статьи 337 УК России), отмечает "Интерфакс-Юг". Суд назначил Ляху 3,5 года колонии общего режима и лишил его звания младшего сержанта.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.