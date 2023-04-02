Степанакертцы попросили помощи властей в оплате коммунальных услуг

02 апреля 2023, 18:10

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Жителям Нагорного Карабаха грозят отключением света и газа за неуплату, но на фоне блокировки Лачинского коридора многие лишились доходов, и от властей нужна помощь с оплатой коммунальных услуг, заявили жители Степанакерта. Госминистр призвал правительство найти средства для субсидий.

Как писал "Кавказский узел", на фоне блокировки Лачинского коридора в Нагорном Карабахе периодически прекращается подача газа жителям. Из-за проблемы с газоснабжением в Степанакерте возросла нагрузка на электросети, и часто прекращается также подача электричества. 25 февраля стало известно, что представители Нагорного Карабаха и Азербайджана при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о возобновлении подачи газа и электричества. Однако после этого подача газа в Нагорный Карабах прекращалась по меньшей мере дважды: 10 марта и 22 марта.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня коридор остается перекрытым 112-е сутки.

Отключения электроэнергии сокращены до трех часов в сутки

По данным на 1 апреля, подача газа из Армении в Нагорный Карабах была полностью или частично перекрыта на подконтрольном Азербайджану участке в общей сложности в течение более 45 дней, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель информационного штаба при правительстве Нагорного Карабаха. "А электроснабжение полностью нарушено уже 83 дня подряд", - добавил он.

Поскольку объемы внутреннего производства электроэнергии намного меньше, чем уровень ее потребления, с 10 января были введены 2-часовые веерные отключения электричества в сутки, с 17 января - 4-часовые, а с 21 января - 6-часовые, рассказал он. "С наступлением теплой погоды и в связи с уменьшением потребления электроэнергии, с 31 марта республика перешла на 3-часовые веерные отключения", - сообщил сотрудник инфоштаба.

Об изменениях в графике 30 марта сообщила компания "Арцахэнерго". "С учетом того, что ряд действующих на территории республики предприятий, являющихся крупными потребителями электроэнергии, не работают из-за блокады, а также в связи с благоприятными погодными условиями, общее потребление электроэнергии населением сократилось вдвое. Также производство малых гидроэлектростанций, работающих на руслах рек, увеличилось примерно на 40%. Есть возможность временно пересмотреть график веерных отключений. Поэтому отключения будут проводиться 3 раза в день, по одному часу через каждые три часа, вместо шести раз отключений. Новое расписание отключений электричества действует с утра 31 марта", - говорится в объявлении ЗАО «Арцахэнерго», которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Компании требуют от жителей оплатить долги за газ и электричество

31 марта ЗАО «Арцахгаз» направило сообщения на телефонные номера абонентов, попросив «потребителей газа выплатить за употребленный газ в феврале». Такое сообщение получил и корреспондент "Кавказского узла".

Некоторые пользователи Facebook* иронически отреагировали на заявление компании. В частности, они опубликовали такие комментарии: «От такого сообщения не знаешь, плакать или смеяться», «Если не заплатим, наверное, придут и выключат газ», «Что имели в виду, когда написали «потребители газа»?», передал корреспондент "Кавказского узла".

Отключений электроэнергии за неуплату не было, так как после предупреждений о том, что абоненты останутся без света в случае неуплаты счетов, они "в течение пары дней" оплачивали счета, сообщил 1 апреля корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Арцахэнерго".

В свою очередь компания «Арцахгаз» не отключала подачу газа за долги, сообщил представитель этой компании. "Отключений за неуплату пока не было, но мы надеемся, что потребители, несмотря на отсутствие газа, выплатят за то, что уже употребили, когда газ был".

Жители должны платить за коммунальные услуги, но в сложившейся ситуации и власти должны помочь им в оплате этих услуг, считает сотрудница частного предприятия Вардуи Амарцумян. "Какая разница, сейчас есть газ или электричество, или их нет. Ведь когда бывает, население потребляет их, поэтому должны заплатить за то, что потребили. В условиях блокады государство должно поддержать население, и если не может выплачивать компенсации безработным, то было бы хорошо, если поможет в уплате коммунальных услуг", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал корреспонденту "Кавказского узла" и рядовой работник одной из госструктур Виталий Петросян. Однако он заметил, что «надо платить [за свет и газ], так как от этих выплат зависят пенсии, зарплаты».

Жительница Степанакерта Сусанна Петросян рассказала, что "вначале не хотела платить за электричество". "Но когда из компании «Арцахэнерго» пришли и предупредили, что могут отключить свет, я пошла и заплатила, так как у меня маленькие дети, другого выхода не оставалось", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина добавила, что «поддержать население власти просто обязаны, так как много простых семей, которые жили на зарплату, а из-за блокады потеряли работу».

Пенсионерка Джульетта Григорян сообщила, что они с мужем заплатили за свет и газ. "Мы своевременно получаем пенсии, поэтому мы с мужем смогли заплатить за коммунальные услуги. Но много семей, которые из-за блокады потеряли работу, не имеют дохода. Например, семья моего сына находится в трудной ситуации. Зарплаты нет, те продукты питания, которые не по талонам, подорожали в несколько раз, а сбережения за месяцы блокады уже потрачены. Правительство должно помочь населению в выплате коммунальных услуг. А лучше, если вообще освободит от плат на все время блокады", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Активисты предложили властям субсидировать коммунальные услуги

8 февраля местная общественная организация «Гэн» обратилась с письмом в Национальное собрание и офис защитника прав человека с предложением организовать компенсацию жителям платы за коммунальные услуги.

"Граждане должны чувствовать заботу государства. Мы предлагаем хотя бы частичную компенсацию задолженности за газ и электроэнергию всех граждан, проживающих в Арцахе. Следует подчеркнуть, что вышеуказанные услуги предоставляются с постоянными перебоями, с неполным уровнем качества обслуживания. Мы просим Национальное собрание Республики Арцах и защитника прав человека Республики Арцах с помощью имеющихся у них рычагов поднять данную проблему и найти решение на благо граждан Арцаха", - говорится в письме, опубликованном на странице организации в Facebook*.

Ответ на письмо организация получила от спикера Национального собрания Нагорного Карабаха Артура Товмасяна 21 февраля и также разместила на своей странице в соцсети.

В частности, Товмасян сообщил, что «на одном из заседаний парламента, во время обсуждения бюджета на 2023 год, он лично внес предложение, чтобы правительство рассмотрело возможность субсидирования выплат населения за коммунальные услуги в условиях блокады». "Правительство обещало рассмотреть вопрос в начале 2023 года, в ходе обсуждениях изменения в бюджете", - говорится в публикации, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

17 марта правительство Нагорного Карабаха сообщило о том, что госминистр Гурген Нерсисян назвал необходимым "облегчить бремя социально необеспеченных граждан по коммунальным услугам". "В условиях блокады плата за газ и электроэнергию является тяжелым бременем для социально необеспеченного населения, и правительство, особенно в сложившейся ситуации, должно взять на себя ответственность за принятие необходимых мер", - говорится в публикации на сайте правительства. Сообщений о том, какие меры принял кабмин, на сайте правительства к 2 апреля не опубликовано.

Напомним, азербайджанские пикетчики пропускают по Лачинской дороге машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным властей Нагорного Карабаха на сегодня, с начала блокировки Лачинского коридора в медцентры Армении были вывезены 252 пациента, нуждающийся в помощи врачей-специалистов.

В Нагорном Карабахе в связи с блокировкой Лачинского коридора возник дефицит лекарств, введена продажа продуктов по талонам. 14 марта власти Нагорного Карабаха приняли решение продлить действие талонной системы до 10 апреля.

Овощи и фрукты почти нереально купить даже по талонам, а в свободной продаже цены на эти продукты с начала блокады выросли в разы, рассказали 25 марта опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха.

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