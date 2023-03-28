Вдова Джабиева связала прогресс в расследовании со сменой власти в Южной Осетии

28 марта 2023, 22:28

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Дело о смерти жителя Южной Осетии Инала Джабиева после допроса силовиками несомненно замяли бы, если бы в республике не сменилась власть, уверена его вдова Оксана Сотиева. Объективное расследование дела и привлечение к ответственности высокопоставленных силовиков в период президентства Анатолия Бибилова было невозможно, считает представитель "Гражданской платформы" Зарина Цховребова.

Как писал "Кавказский узел", Генпрокуратура Южной Осетии отчиталась о завершении предварительного расследования по делу о смерти Инала Джабиева, отметив, что в деле могут появиться новые обвиняемые из числа высокопоставленных чиновников. Расследование сдвинулось с мертвой точки, прокомментировала новость вдова Джабиева. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев 25 марта сообщил, что дело поступит в суд в течение месяца.

В октябре 2022 года Цхинвальский горсуд вернул уголовное дело о смерти после допроса Инала Джабиева на дополнительное расследование в Генпрокуратуру Южной Осетии. По делу на тот момент были обвинены семь силовиков, двое из них, Алан Багаев и Ацамаз Наниев, находились под арестом. 26 октября 2022 года ведомство отчиталось о задержании пяти силовиков по делу о смерти Джабиева, которые оставались на свободе. 1 декабря 2022 года двое из обвиняемых, Багаев и Наниев, были освобождены под подписку о невыезде. В январе был задержан полковник МВД Джумбер Бибилов (также упоминался как Джемал), возглавлявший угрозыск Южной Осетии на момент смерти Инала Джабиева, в феврале стало известно, что срок ареста Бибилову продлен на два месяца. Вместе с тем сотрудник МВД Заур Гогичаев освобожден под подписку о невыезде.

Расследование уголовного дела по факту смерти Инала Джабиева значительно продвинулось по срокам и результативности, считает вдова Инала Джабиева, Оксана Сотиева. Она высказала надежду, что все виновные понесут законное наказание.

"Я долго боролась за восстановление справедливости. Все помнят, через какие круги ада нам пришлось пройти, натыкаясь на непонимание. Конечно, после того как власть в республике сменилась, уголовное дело продвинулось. В этом деле три потерпевшие стороны. Я, представитель Котэ (Николая - прим. "Кавказского узла") Цховребова и Герсика (Герсана - прим. "Кавказского узла") Кулумбегова. Я не знаю, будет ли еще фигурировать Герсик. Но вот сейчас закончилось предварительное расследование. И обвиняемые знакомятся с материалами, и я прихожу в прокуратуру и в присутствии следователя читаю дело, фотографирую важные для меня моменты и отрывки. Так же и вторая потерпевшая сторона. Наши интересы в суде будет представлять российский адвокат", - сказала Сотиева.

Вместе с Иналом Джабиевым по делу о покушении на главу МвД Южной осетии Игоря Наниева были задержаны Николай Цховребов и Герсан Кулумбегов. После гибели Джабиева они были отпущены под подписку о невыезде. На заседании суда по делу о смерти Джабиева Кулумбегов заявил, что после задержания его из ИВС привозили в маске в криминальную милицию и избивали. Николай Цховребов также сообщил, что к нему применялось физическое насилие в стенах правоохранительных органов: в ГОВД и погранслужбе.

По словам вдовы Инала, то продвижение в деле, которое есть на сегодняшний день, было невозможным при прежней власти в республике. "Мы добивались, чтобы дело вернули на доследование. Я подавала ходатайства на возврат дела на дополнительное расследование. Мое ходатайство удовлетворял городской суд, а Верховный суд отменял, и обратно направлял в городской суд на рассмотрение. И спустя некоторое время, уголовное дело из суда запросила генеральная прокуратура и так дело вернулось на допрасследование. Все это не стало бы возможным при прежней власти в республике. Это дело бы заглохло, его бы замяли, и не понятно, кто бы понес наказание, если бы кто-то вообще понес его", - говорит Оксана.

Член общественной организации "Гражданская платформа" Зарина Цховребова уверена, что "дело Инала Джабиева бы затягивалось бесконечно долго, а потом бы и вовсе закрыли, если бы в республике к власти не пришла оппозиция". "В деле Инала Джабиева бы могло быть две концовки - либо бы ответственность сложили на какого-нибудь рядового сотрудника Криминальной милиции, которого бы сделали "козлом отпущения", либо же бы все обвиняемые были бы осуждены по самым облегченным статьям с условными сроками. Никто бы не расследовал это дело объективно, ведь тогда бы вскрылись более ответственные и громкие фамилии из числа чиновников. А для чего были стерты все записи с камер видеонаблюдения у входа в подвальное помещение, где и держали Джабиева?" - отметила она.

Пока сложно точно определить какое обвинение грозит силовикам и какую ответственность предусматривают, так как сменились ряд статей, после дополнительного предварительного расследования. С началом судебного рассмотрения уже надо будет понять какой именно из экспертиз будет руководствоваться суд, подчеркнула Цховребова

"Все зависит еще и от того какую из трех экспертиз примет к работе суд, так как все три экспертизы друг другу противоречат. Семья Джабиева проявляет доверие экспертизе местного судебно-медицинского эксперта Зарине. Посмотрим. Более детально картина проявится уже с началом судебного процесса и тогда уже можно говорить, что именно грозит и обвиняемым", - пояснила она.

Судмедэксперт Зарина Дзагоева предположила, что Инал Джабиев умер от острой сердечной недостаточности, развившейся из-за полученной им травмы. Генпрокуратура Южной Осетии, основываясь на результатах российской экспертизы, назвала причиной смерти Джабиева сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Вдова Джабиева Оксана Сотиева отказалась верить итогам этой повторной экспертизы. Чтобы разрешить противоречие, Генпрокуратура заказала третью экспертизу, которая также назвала причиной смерти сердечную недостаточность и заключила, что "между повреждениями, причиненными Джабиеву и наступлением смерти причинно-следственная связь отсутствует".

Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. Его смерть вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась полностью парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

17 августа 2020 года в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Игорь Наниев, никто не пострадал. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии прекратил уголовное дело Инала Джабиева и Николая Цховребова, второго обвиняемого в покушении на министра. Суд решил, что не было получено доказательств их причастности к покушению. Семья Джабиева будет добиваться выплаты компенсаций после того, как суд оправдал его, сказала "Кавказскому узлу" вдова Оксана Сотиева.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

Алан Гаглоев победил Анатолия Бибилова, который возглавлял республику с 2017 года, во втором туре выборов 8 мая 2022 года.

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