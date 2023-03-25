Гаглоев назвал сроки передачи в суд дела о смерти Джабиева

25 марта 2023, 21:54

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Дело о смерти Инала Джабиева будет передано в суд в течение месяца, заявил сегодня президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Как писал "Кавказский узел", Генпрокуратура Южной Осетии отчиталась о завершении предварительного расследования по делу о смерти Инала Джабиева, отметив, что в деле могут появиться новые обвиняемые из числа высокопоставленных чиновников. Расследование сдвинулось с мертвой точки, прокомментировала новость вдова Джабиева.

В октябре 2022 года Цхинвальский горсуд вернул уголовное дело о смерти после допроса Инала Джабиева на дополнительное расследование в Генпрокуратуру Южной Осетии. По делу на тот момент были обвинены семь силовиков, двое из них, Алан Багаев и Ацамаз Наниев, находились под арестом. 26 октября 2022 года ведомство отчиталось о задержании пяти силовиков по делу о смерти Джабиева, которые оставались на свободе. 1 декабря 2022 года двое из обвиняемых, Багаев и Наниев, были освобождены под подписку о невыезде. В январе был задержан полковник МВД Джумбер Бибилов (также упоминался как Джемал), возглавлявший угрозыск Южной Осетии на момент смерти Инала Джабиева, в феврале стало известно, что срок ареста Бибилову продлен на два месяца. Вместе с тем сотрудник МВД Заур Гогичаев освобожден под подписку о невыезде.

Дело о смерти Инала Джабиева скоро будет передано в суд, сообщил глава Южной Осетии Алан Гаглоев. "Вопрос по расследованию дела Джабиева остаётся одним из важных. В течение месяца ознакомление с делом завершится и материалы будут переданы в суд. Однозначно, только виновные в этом деле будут привлечены к ответственности. Ни один невиновный не пострадает", - привело его слова сегодня ИА "Рес".

Алан Гаглоев подтвердил возможность уголовного преследования по делу о смерти Джабиева высокопоставленных чиновников, отметив, что из уголовного дела выделены материалы, результатом которых может стать возбуждение дел против высокопоставленных лиц из МВД и Генпрокуратуры, говорится в публикации.

Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. Его смерть вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась полностью парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

17 августа 2020 года в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Игорь Наниев, никто не пострадал. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии прекратил уголовное дело Инала Джабиева и Николая Цховребова, второго обвиняемого в покушении на министра. Суд решил, что не было получено доказательств их причастности к покушению. Семья Джабиева будет добиваться выплаты компенсаций после того, как суд оправдал его, сказала "Кавказскому узлу" вдова Оксана Сотиева.

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