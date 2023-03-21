Неделя с 13 по 19 марта прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

21 марта 2023, 02:09

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За неделю с 13 по 19 марта 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

10 недель из 11 в 2023 году не поступают сообщения о жертвах конфликта и вооруженных инцидентах. Всего с начала текущего года был зафиксирован один вооруженный инцидент с жертвами. Во время операции убиты четверо боевиков, которые, по утверждению силовиков, планировали совершить теракт на железнодорожной станции. За тот же период 2022 года ни инцидентов, ни жертв было не зафиксировано.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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