Адвокат заявил об отсутствии медпомощи Ализамину Салаеву в СИЗО

17 марта 2023, 16:34

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Состояние активиста партии Народного фронта Азербайджана Ализамина Салаева в результате длительной голодовки ухудшилось, однако он не переведен в медчасть СИЗО и не получает медпомощи, сообщил адвокат Немат Керимли. Он добавил, что суд затягивает рассмотрение ходатайства о переводе оппозиционера под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля руководитель Сальянской районной организации партии Народного фронта Ализамин Салаев был задержан, а на следующий день арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение человеку, Салаев отверг обвинение, заявив, что сам подвергся нападению. В знак протеста против уголовного дела Салаев 7 февраля объявил голодовку, сообщил его адвокат. В суд подано ходатайство о переводе Салаева под домашний арест.

Состояние Ализамина Салаева заметно ухудшилось на 32-й день голодовки на фоне хронических заболеваний, но ему не оказывают необходимой медпомощи, сообщил сын активиста. 10 марта сотрудники аппарата омбудсмена Азербайджана посетили Ализамина Салаева, после их визита офис омбудсмена направил обращения к генпрокурору и в главное медицинское управление Минюста.

Ализамин Салаев уже 39-е сутки проводит голодовку в Бакинском СИЗО-1, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Немат Керимли после встречи с ним в пенитенциарном учреждении 17 марта.

"Состояние Салаева все более ухудшается. От слабости он с большим трудом передвигается. Салаев похудел на 26 килограммов. Кровяное давление у него стабильно низкое – на уровне 80/50. Он испытывает сильные боли в области сердца и почках. У него участились обмороки. Салаев страдает сахарным диабетом и потому голодовка для него особенно опасна. За последние три дня он пять раз падал в обморок. При этом Салаева не обследуют медики, его не помещают в санчасть СИЗО. За исключением измерения кровяного давления ему никакой медицинской помощи не оказывают", - рассказал адвокат.

По словам Керимли, он дважды встречался с руководством СИЗО в связи с состоянием Салаева. "Мне сказали, что голодовка – его право, вот если он впадет в кому, то тогда будет вмешательство и Салаева будут принудительно кормить", - отметил адвокат.

По его словам, Салаеву по-прежнему в нарушение закона не дают встреч с близкими. "Сегодня (17 марта) Салаева посетили представители аппарата омбудсмена. В прошлый раз, после посещения 10 марта , ведомство сообщило, что по итогам посещения были направлены обращения в генпрокуратуру и главное медицинское управление Минюста. Но никаких результатов пока нет. Не знаю будет ли какой-то результат после нынешнего посещения", - отметил адвокат.

По его словам, Салаев, несмотря на ухудшение состояния, намерен продолжать голодовку, пока не будет удовлетворено его требование об освобождении из-под стражи и закрытии дела.

Адвокат сообщил также о затягивании рассмотрения Гарадагским районным судом Баку ходатайства о переводе Салаева под домашний арест. "11 марта я почтой отправил ходатайство о переводе Салаева под домашний арест в Гарадагский районный суд. В нем указывается на отсутствие следственной необходимости содержать Салаева под стражей, поскольку никаких следственных действия после ареста не проводится. Мы также просим изменить меру пресечения по "гуманитарным соображениям", поскольку Салаев в результате длительной голодовки подорвал свое здоровье и нуждается в качественной медицинской помощи для реабилитации. В черте Баку письма доходят до адресата за 1-2 дня. 13 марта ходатайство должно было быть уже в суде. По закону ходатайство должно быть рассмотрено в течение трех дней. Сегодня уже пятница, но о дате рассмотрения ничего не известно. С учетом того, что с 18 по 26 марта в Азербайджане нерабочие дни по случаю Новруз Байрама, то ходатайство в лучшем случае рассмотрят в конце месяца", - сказал Керимли.

По поручению омбудсмена Азербайджана сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека 17 марта посетили в Бакинском СИЗО-1, отказывающегося от приема пищи Салаева. Встреча прошла в конфиденциальной обстановке, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе аппарата."В рамках мандата омбудсмена будут приняты соответствующие меры. Как мы уже отметили и в прошлый раз в соответствующие структуры направлены запросы по вопросу Салаева. Как будут получены ответы будет распространена соответствующая информация», - сказали в ведомстве, воздержавшись комментировать содержание запросов. В аппарате добавили, что госорганы должны ответить на запросы аппарата омбудсмена в течение 30 дней.

Получить комментарии в отделе общественных связей Пенитенциарной службы не удалось. В структуре отметили, что полномочиями выступать с комментариями обладает только начальник отдела, а это должность сейчас вакантна после кончины в руководителя этого подразделения Пенитенциарной службы Мехмана Садыгова.

Напомним, Ализамин Салаев заявил, что в отношении него была совершена провокация. По его словам, он приезжал в Баку по делам, но задержался и не успел на рейсовые автобусы. Знакомый его подвез до транспортной развязки на выезде из города, где Салаев ждал попутную машину в Сальян. Вдруг на него пошел неизвестный мужчина с ножом в руках, который нецензурно выражался в адрес активиста. Ализамин, чтобы защититься, оттолкнул его и бросился бежать. Однако тут же появились сотрудники полиции, которые задержали его и отвезли в расположенное поблизости управление полиции.

20 апреля 2020 года Ализамин Салаев был признан виновным в клевете и оскорблении и приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Основанием для обвинения стала публикация в соцсетях видео с его критикой в адрес полицейского. В январе 2022 года Салаев вышел на свободу досрочно по амнистии.

Ранее, в 2019 году, Ализамин Салаев четыре раза подвергался административным арестам. После выхода на свободу после третьего ареста он рассказал о пытках в полиции. В октябре 2019 года он получил 15 суток ареста накануне протестной акции оппозиции.

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