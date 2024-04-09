Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах

09 апреля 2024, 12:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Парламент Грузии 7 марта 2023 года одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Грузинская оппозиция назвала это победой общественности, а правящая партия заявила, что пошла на уступки ради стабильности в стране. В апреле 2024 года законопроект был внесен на рассмотрение повторно. Реакция представителей российской власти на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах собрана в справке "Кавказского узла".

Попытка принять закон об иноагентах вызвала массовые протесты

В феврале 2023 года движение "Сила народа", входящее в парламентское большинство с правящей партией "Грузинская мечта", внесло в парламент два проекта закона, предусматривающие создание реестра неправительственных организаций и СМИ, более чем на 20% финансируемых из-за рубежа. Документ раскритиковала грузинская оппозиция, заявив, что такой закон станет ударом по демократии. Аналитики сочли, что законопроект об иноагентах подорвет перспективы евроинтеграции Грузии, а президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на этот закон.

Несмотря на это, 7 марта 2023 года парламент Грузии одобрил в первом чтении первый из двух законопроектов об иноагентах – "О прозрачности иностранного влияния". Голосование по второму законопроекту было намечено на 9 марта. Однако в Тбилиси начались массовые акции протеста с требованием не принимать эти законы. Акции вылились в столкновения с полицией, последовал их силовой разгон и задержания протестующих. По данным МВД Грузии, 7 и 8 марта 2023 года полицейские задержали 133 человека в ходе акций протеста против законов об иноагентах.

9 марта 2023 года политсовет правящей партии "Грузинская мечта" принял решение отменить принятый в первом чтении законопроект об иноагентах из парламента. Для этого партия вынесла законопроект на пленарное заседание 10 марта 2023 года, чтобы проголосовать против него, так как процедура отзыва к нему неприменима. А второй законопроект об иноагентах был отозван из парламента.

Противники закона провели аналогии с реалиями России

С самого начала, когда проекты законов только вносились на рассмотрение грузинского парламента, аналитики, общественные и политические организации приводили аналогии с российским законом об иноагентах.

Президент Грузии заявила, что не может поддержать такой закон, так как он противоречит европейским ценностям. "Именно во время, когда приближение 24 февраля для всех трех стран ассоциированного трио [Грузия, Молдова, Украина] делает вопрос европейского будущего еще более актуальным, одна из политических групп решает инициировать закон, который по своему содержанию приближает нас не к Европе, а к модели России", - сказано в распространенном 20 февраля пресс-службой Саломе Зурабишвил заявлении.

Принятие подобных законов «еще больше втянет страну в орбиту политического влияния России и отдалит от европейских устремлений грузинского народа», - такая позиция выражена в заявлении сорока неправительственных организаций из разных стран .

Противники закона на акциях протеста перед парламентом Грузии скандировали «Нет российскому закону!» .

Кремль заявил о своей непричастности к грузинским законопроектам

9 марта 2023 года на подозрения об участии Кремля в разработке грузинских законов об иноагентах ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что Кремль непричастен к грузинскому законопроекту об иноагентах, и заявил, что один из вариантов этого законопроекта был похож на аналогичный закон США. Второй был похожий, но «гораздо мягче по своей сути». Ни к тому, ни к другому Кремль не имеет отношения, – сказал пресс-секретарь Путина.

«Россия здесь вообще ни при чем ни по сути, ни по форме. Мы не вмешиваемся во внутренние грузинские дела», – ответил Песков на вопрос, видят ли в Кремле риски провокации в отношении Абхазии и Южной Осетии на фоне обострения ситуации в Грузии после попытки властей принять закон об иноагентах.

По словам Пескова, несмотря на снятие законопроекта с рассмотрения, «чья-то видимая рука» пытается добавить к ситуации в Грузии антироссийские элементы. Россия «внимательно и с большой обеспокоенностью» за этим наблюдает, – добавил он .

Российские чиновники сравнили протесты с киевским "майданом"

Глава МИД России Сергей Лавров сравнил протесты в Тбилиси с киевским "майданом". По его мнению, истинной целью протестов против законопроекта об иноагентах в Грузии была попытка силовой смены власти, и эта попытка "оркестрируеся" извне, а те, кто это делает, руководствуются желанием создать раздражитель у российских границ. Лавров отметил, что протесты в Тбилиси были далеко не мирными. "Как мы могли убедиться, машины переворачивали. Слезоточивый газ использовали демонстранты. Дымовые шашки", - указал он.

"Поэтому мне кажется, что всем странам, которые расположены вокруг Российской Федерации, следует сделать выводы из того, насколько опасным является курс на вовлечение в зону ответственности, в зону интересов Соединенных Штатов", - указал глава МИД России .

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что законопроект об иноагентах в Грузии «ограничивал влияние Вашингтона на внутриполитическую жизнь страны», поэтому его принятие было бы неприемлемо для США . Из-за того, что власти решили отозвать проект, по мнению Володина, «Грузия лишилась шанса на суверенитет». «Если бы документ приняли, Грузия смогла бы контролировать средства, поступающие из-за границы «на финансирование политических партий, а попросту говоря оппозиции, СМИ, общественных организаций, формирующих антигрузинскую повестку», - написал он.

По мнению Володина, протесты в стране были организованы при помощи Вашингтона, который «через использование рычага мягкой силы вывел людей на улицу». «Власти Грузии вынуждены были подчиниться, но не воле народа, а Соединенным Штатам», - утверждает он. По словам спикера, у Москвы и Тбилиси сложные отношения, однако ему «хочется пожелать Грузии состояться как суверенное государство». «Наша страна выступает за невмешательство во внутренние дела других государств. С Грузией у нас сложные отношения. На межпарламентском уровне их нет», - добавил Володин .

Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас написал в Telegram-канале, что в ответ на законопроект об иностранных агентах США и Евросоюз, которые сами на своей территории жёстко ограничивают любое иностранное вмешательство в свои внутренние дела, решили устроить на территории Грузии «антиконституционный госпереворот».

Он назвал протестующих «бандами с зажигательными смесями», грузинских парламентариев – русофобами и сообщил, что «менять власть в стране нужно на выборах, а не в результате кровавых цветных революций, оплаченных иностранными правительствами» .

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев счел положительным факт отзыва законопроектов. «Отзыв законопроекта перекрывает путь тем, кто хотел использовать его в качестве повода для очередной цветной революции в Грузии с тем, чтобы привести во власть политиков, безусловно и безоговорочно лояльных, послушных и подчинённых Западу», - объяснил он. Вице-спикер провел параллели с опытом Украины. «Получилось же опрокинуть навзничь Украину по результатам майданного переворота. И более лояльного, послушного и подчинённого Западу государства, чем Украина, в современном мире почти что и нет», – сообщил Косачев. Он считает, что отзыв законопроекта дает Грузии «шанс на независимость и суверенитет», возможность разобраться с конфликтом самостоятельно, "без бесцеремонно запустивших свои лапы в эту ситуацию американцев и прочих натовцев" .

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, в грузинском обществе накопилось достаточно много социальных противоречий, недовольств по отношению к соблюдению прав человека, есть немало экономических сложностей. Это, полагает Новиков, неизбежно приводит к тому, что вопросы, которые могли бы разрешаться в относительно спокойной обстановке, при обострении напряженности будут приводить к вспышке.

"В ситуацию стали вмешиваться те силы, которые хотели бы сохранить свой контроль за политическими процессами в Грузии и имеют, надо сказать, для этого возможности. Прежде всего, в дело вмешались Соединенные Штаты Америки, их активность, активность должностных лиц, которые представляют интересы США, была очень заметна в эти дни", - пояснил Новиков .

Вторая попытка того же закона

Спустя год, 4 апреля 2024 года, партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект об иностранных агентах под названием "О прозрачности иностранного влияния", который фактически является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. В проекте закона вместо термина "иностранный агент" используется понятие "организация, осуществляющая интересы иностранной силы". Основными причинами такого решения в партии назвали то, что НПО, финансируемые из-за рубежа, не раскрывают своих доходов, но становятся главной движущей силой протестов, пояснил исполнительный секретарь правящей партии Грузии Мамука Мдинарадзе . Законопроект предусматривает единственное требование – публикацию годового финансового отчета организациями, получающими иностранное финансирование. За нарушение предусмотрены только финансовые санкции.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил инициативу правящей партии необходимостью контролировать финансирование общественных организаций. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала этот законопрект саботажем "Грузинской мечтой" европейское будущее Грузии . По мнению депутатов Парламента, опрошенных “Кавказским узлом”, эта инициатива партии власти является угрозой евроатлантической перспективе страны.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, прокомментировал повторное внесение этого законопроекта в парламент Грузии. "Мы видим достаточно острую и резкую реакцию оппозиции на такие планы. Но здесь просто нужно, наверное, им более активно объяснять абсурдность [попыток] считать это русским проектом. Дело в том, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, - это США" - указал он, уточнив что сейчас многие страны борются с теми, кто является агентами иностранных государств .

8 апреля 2024 года перед зданием парламента собралось несколько десятков активистов, протестовавших против законопроекта, периодически скандируя: "Нет русскому закону!". После начала акции протеста у здания парламента было оцеплено полицией .

406 грузинских неправительственных и медиаорганизаций выпустили совместное заявление «Да — Европе, нет — российскому закону», в котором указали, что законопроект "О прозрачности иностранного влияния" несет угрозу будущему и евроинтеграции Грузии. НПО обратили внимание, что законопроект направлен на разобщение общества и пресечение свободы слова. Они свзали это обнародованием НПО и независимыми СМИ фактов "насилия, коррупции, беззакония и нарушений избирательного права" .

Парламент Грузии на заседании бюро 8 апреля 2024 года зарегистрировал законопроект об иноагентах .

Примечания