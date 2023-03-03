03 марта 2023, 09:46

ЕСПЧ назначил компенсацию краснодарскому активисту

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Европейский суд по правам человека признал, что Денис Ночевка незаконно удерживался после задержания на митинге против пенсионной реформы в Краснодаре, а суд над ним не был беспристрастным.

Как сообщал "Кавказский узел", десятки человек были задержаны 9 сентября 2018 года в Краснодаре в связи с несогласованным шествием против пенсионной реформы. Жители Краснодара сообщили, что в числе задержанных на акции оказались случайные прохожие, которые не участвовали в ней.

31-летний краснодарец Денис Ночевка был задержан как подозреваемый в административном правонарушении на шествии против пенсионной реформы 9 сентября 2018 года. Он незаконно удерживался более трех часов для составления протокола. Кроме того, суд, который вынес решение оштрафовать Ночевку на 10 тысяч рублей, не был беспристрастным, следует из решения, опубликованного 2 марта на сайте ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Дениса Ночевки и обязал Россию выплатить ему 3900 евро. Представлявший интересы активиста краснодарский адвокат Михаил Беньяш* назвал решение абсолютно ожидаемым и подчеркнул, что Россия "обязательно заплатит, когда снова коммуницирует Конвенцию о правах человека", пишут "Кавказ.Реалии"**.

Напомним также, что в сентябре 2021 года Прикубанский районный суд признал Дениса Ночевку виновным в неисполнении законных требований сотрудника полиции. Тогда Ночевка был членом избиркома Краснодарского края от партии "Яблоко", а полицейский пытался удалить его с избирательного участка.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен Минюстом в реестр иностранных агентов.

** включено в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Шведская миграционная служба сочла Россию безопасной для беженца из Чечни", "Участники акции в Вене выступили против депортации уроженца Чечни в Россию", "Правозащитники обеспокоены судьбой депортированного из Франции Исмаилова".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 марта 2023, 09:16

03 марта 2023, 08:27

03 марта 2023, 07:32

03 марта 2023, 06:34

  • Аналитики оценили перспективы переговоров между Баку и Степанакертом

    Встречи представителей Степанакерта и Баку могут быть эффективными только при международном посредничестве, пока же официальный Азербайджан использует их в пропагандистских целях, заявляя о начале «реинтеграции карабахских армян», заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Армении и Нагорном Карабахе.

03 марта 2023, 05:38

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи