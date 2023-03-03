ЕСПЧ назначил компенсацию краснодарскому активисту

03 марта 2023, 09:46

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Европейский суд по правам человека признал, что Денис Ночевка незаконно удерживался после задержания на митинге против пенсионной реформы в Краснодаре, а суд над ним не был беспристрастным.

Как сообщал "Кавказский узел", десятки человек были задержаны 9 сентября 2018 года в Краснодаре в связи с несогласованным шествием против пенсионной реформы. Жители Краснодара сообщили, что в числе задержанных на акции оказались случайные прохожие, которые не участвовали в ней.

31-летний краснодарец Денис Ночевка был задержан как подозреваемый в административном правонарушении на шествии против пенсионной реформы 9 сентября 2018 года. Он незаконно удерживался более трех часов для составления протокола. Кроме того, суд, который вынес решение оштрафовать Ночевку на 10 тысяч рублей, не был беспристрастным, следует из решения, опубликованного 2 марта на сайте ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Дениса Ночевки и обязал Россию выплатить ему 3900 евро. Представлявший интересы активиста краснодарский адвокат Михаил Беньяш* назвал решение абсолютно ожидаемым и подчеркнул, что Россия "обязательно заплатит, когда снова коммуницирует Конвенцию о правах человека", пишут "Кавказ.Реалии"**.

Напомним также, что в сентябре 2021 года Прикубанский районный суд признал Дениса Ночевку виновным в неисполнении законных требований сотрудника полиции. Тогда Ночевка был членом избиркома Краснодарского края от партии "Яблоко", а полицейский пытался удалить его с избирательного участка.

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