Экологи выступили против эксплуатации Амулсарского рудника

02 марта 2023, 08:15

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Работа Амулсарского рудника нанесет большой урон экологии. Власти Армении должны отменить свое решение о возобновлении его эксплуатации, а прокуратура провести проверку результатов экспертизы о воздействии рудника на окружающую среду, заявили представители 22-х армянских общественных организаций и экологи.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 февраля стало известно, что власти Армении приняли решение возобновить эксплуатацию рудника "Амулсар", против работы которого долгое время выступали экологи и местные жители.

С 2014 года жители Джермука протестуют против разработки Амулсарского месторождения. Активисты ранее заявляли, что нехватка информации о проекте разработки месторождения ставит под сомнение выводы проведенной ранее экологической экспертизы. Они требовали провести новую экспертизу золотодобычи. В декабре 2021 года Следком Армении заявил, что не выявил злоупотреблений при выдаче разрешительных документов на эксплуатацию Амулсарского месторождения.

22 армянские общественные организации и экологи Армении распространили совместное заявление, в котором выразили глубокое разочарование и недовольство решением правительства Армении возобновить эксплуатацию Амулсарского месторождения. В заявлении сказано, что реализация программы Амулсара содержит риски для государства, передало 1 марта ИА "Новости Армения".

Экологи выдвинули ряд требований властям Армении. В частности от президента страны они потребовали обеспечить национальную безопасность и защиту окружающей среды. От министерства территориального управления и инфраструктур – приостановить с компанией Lydian Armenia договор о недропользовании. От Минздрава – опубликовать результаты всех экспертиз о воздействии на здоровье человека программы Амулсара. От правительства Армении – отказаться от программы эксплуатации Амулсарского рудника.

Авторы заявления также потребовали от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело и наказать всех ответственных за упущения в оценке воздействия на окружающую среду и экспертизе, сообщила 1 марта Arka.am.

Заявление подписали Transparency International, Центр интеграции и поддержки общества, общественные организации "Экологическое право", "Демократическая платформа", "Центр исследований прав человека", "ЭкоЛур, "Зеленая Армения", "Леса Армении", Армянский экологический фронт, образовательный центр "За равные права", Центр свободы информации, "Хельсинкская ассоциация", "Хельсинкская группа", сообщается на сайте Ecolur.org.

Подписи также поставили представители общественных организаций "Диалог мира", "Власть закона", "Янус", "Вайоц Дзор Эволюшн", социально-экологического фонда "Далма-Сона", Экологического общественного союза, "Клуба журналистов "Аспарез", Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, Фонда развития и защиты права.

Заявление также подписали правозащитница Заруи Ованнисян и экоактивисты Николай Давтян и Роза Джулхакян.

Напомним, жители общин Джермук и Гндеваз считают, что добыча золота на Амулсарском месторождении приведет к экологической катастрофе как в городе-курорте Джермук, так и на озере Севан. По их мнению, эксплуатация месторождения приведет к гибели курорта, который славится своими минеральными водами, отразится на экологии и станет причиной роста ряда заболеваний, в том числе онкологических.

Напомним, Амулсарский проект золотого месторождения в апреле 2014 года был вынесен на общественные слушания. Инициатор разработок, компания Lydian International, заявила, что добыча золота окажет минимальное воздействие на экологию. В феврале 2019 года правительство Армении выделило около 400 тысяч долларов на исследование экологических рисков разработки месторождения золота в Амулсаре.

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