Лачинский коридор остается заблокированным 79-е сутки

28 февраля 2023, 10:03

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Азербайджанские активисты 79-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в непризнанной республике возник дефицит лекарств, введены талонная система и закрыты АЗС. 27 февраля жители Нагорного Карабаха пожаловались на подорожание продуктов.

Отставка Рубана Варданяна с поста госминистра Нагорного Карабаха стала главной уступкой в переговорах с [президентом Азербайджана Ильхамом] Алиевым, считает карабахский блогер Давид Симонян. "[В результате переговоров] обещали газ не перекрывать и допустить устранение неполадок на линии электропередачи. Когда дорогу откроют не сказали, даже несмотря на заявление генсека ООН Антонио Гутерриша о том, что решение международного суда подлежит обязательному исполнению", – написал он 26 февраля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана и экоактивисты продолжают акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция активистов длится 79-е сутки, передало сегодня агентство АПА.

Протестующие позволили проехать по Лачинскому коридору колонне машин российских миротворцев, сообщило на своем сайте Минобороны России.

Напомним, с 14 декабря 2022 года жители Армении требуют от властей конкретных действий для разблокировки Лачинского коридора, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря 2022 года представители нескольких государств на заседании Совета безопасности ООН призвали разблокировать дорогу.

"Кавказский узел" также писал, что 24 декабря жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, во время которых призвали разблокировать Лачинский коридор. Участники акции попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Но миротворцы их не пропустили к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор.

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