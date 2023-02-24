Кадыров получил звание героя Чечни

24 февраля 2023, 16:54

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Рамзан Кадыров стал обладателем звания героя Чечни, сообщил сегодня глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев. Это звание присваивается главой Чечни, следует из указа, подписанного Кадыровым.

Как писал "Кавказский узел", сам Кадыров и его окружение регулярно отчитываются о наградах главы Чечни. Так, 27 июля Рамзан Кадыров сообщил, что по представлению вице-премьера России Марата Хуснуллина указом президента награжден орденом Александра Невского "за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение". Опрошенные "Кавказским узлом" экономисты и аналитики указала, что об успехах в экономике в республике, которая получает многомиллиардные дотации, говорить не приходится, а этой наградой Кремль поощрил Кадырова за поддержку военной операции на Украине. Также глава Минпечати Чечни Дудаев 30 ноября 2022 года сообщал о награждении Кадырова знаком "Доблесть вдохновенного труда". Кадыров также является обладателем ордена Ахмата Кадырова, который до появления звания "Героя Чечни" был высшей государственной наградой в республике.

Рамзан Кадыров имеет звания почетного академика Академии наук Чеченской Республики, почетного профессора ряда вузов РФ, почетного гражданина Чеченской Республики, заслуженного работника физической культуры, почетного президента движения ветеранов Афганистана Южного федерального округа. Удостоен высшей награды Чечни – ордена Ахмата-хаджи Кадырова. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, орденом Мужества,медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За отличие в проведении Всероссийской переписи населения", "За освобождение Крыма", "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике", получил награду Казахстана – медаль "10 лет Астане" и множество общественных наград, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Рамзане Кадырове.

Рамзан Кадыров награжден званием героя Чеченской республики, сообщил сегодня глава Минпечати Чечни Ахмед Даудов в своем Telegram-канале.

Как следует из указа Рамзана Кадырова от 31 октября 2022 года, звание Героя Чечни "является высшим звание Чеченской республики и присваивается за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига". "Звание Героя Чеченской Республики присваивается Главой Чеченской Республики", - говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте главы Чечни.

Кадыров стал первым награжденным званием Героя Чени после учреждения этой награды, сообщило сегодня ТАСС.

Золотая медаль героя Чечни представляет из себя восьмиконечную звезду. Она изготовлена из 70 граммов золота 750 пробы. На основной части сверху находится надпись «Къонах», что в переводе означает «Герой». Нижняя часть украшена знаменитым лозунгом «Аллаху Акбар. Ахмат-Сила». На обратной стороне красуется полное наименование награды — «Герой Чеченской Республики», сообщил сайт главы Чечни 7 февраля 2023 года.

Указа о награждении Кадырова к 16.25 в разделе "Документы" на сайте главы Чечни не содержится. Сам Рамзан Кадров в своем Telegram-канале к этому же времени не прокомментировал информацию о своем награждении.

Также награды регулярно получают родственники и приближенные Кадырова,так 20 сентября 2022 года стало известно, что медалью "100 лет образования Чеченской Республики" награждены мать и три дочери Кадырова, а также другие родственники и чиновники, занимающие высокие посты в республике.

8 октября 2021 года 22-летняя дочь главы Чечни Айшат Кадырова стала министром культуры республики. В июне она получила орден Кадырова. Министр культуры отмечена высшей наградой республики из-за родственных связей, предположили тогда пользователи Instagram*. Ранее, 25 декабря 2021 года, Айшат Кадырова получила медаль "За защиту прав человека".

Другая дочь главы Чечни, Хутмат Кадырова, 19 февраля была назначена заместителем руководителя секретариата главы республики. 11 декабря 2020 года стало известно, что еще одна дочь Кадырова, Хадижат, была назначена руководителем грозненского департамента дошкольного образования. Сам Рамзан Кадыров на совещании 2 марта 2020 года назвал "козлами" и "шайтанами" тех жителей Чечни, кто недоволен назначениями его родственников.

Хадижат Кадырова в декабре 2020 года возглавила департамент дошкольного образования мэрии Грозного. В ноябре 2022 года она получила орден Ахмата Кадырова.

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