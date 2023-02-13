Защита сообщила об ухудшении состояния Заремы Мусаевой

13 февраля 2023, 15:00

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Состояние Заремы Мусаевой ухудшилось в изоляторе, где она не получает необходимого лечения, сообщил ее адвокат. Нижегородские следователи должны провести новую проверку после того, как прокуратура признала необоснованным отказ расследовать сообщения о нарушениях при задержании Мусаевой, отметили юристы.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря 2022 года Нижегородская прокуратура признала необоснованными действия следователя, который перенаправил в Чечню сообщения о нарушениях при задержании Заремы Мусаевой, сообщила 8 февраля "Команда против пыток".

26 августа 2022 года правозащитный проект "Поддержка политзаключённых" признал Зарему Мусаеву политзаключенной, указав, что чеченские и нижегородские власти игнорируют жалобы на действия силовиков, задержавших женщину. Заявления правозащитников и адвокатов были перенаправлены в прокуратуру Чечни, которая признала законными действия силовиков. Однако в мае 2022 года юристы "Команды против пыток" получили постановление управления СКР по Чечне о передаче материалов в управление СКР по Нижегородской области. В сентябре 2022 года правозащитники добились проверки обстоятельств задержания Мусаевой в Нижнем Новгороде.

Состояние здоровья Заремы Мусаевой ухудшилось, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мусаевой Александр Немов. "Никакого именно лечения она не получает. Она пьëт таблетки, ей колют инсулин. Это поддерживает её состояние. Состояние за время нахождения в СИЗО ухудшилось. Она стала более инсулинозависима. Увеличилась доза инсулина. Прогрессируют заболевания", - рассказал он.

Дата следующего заседания по делу Мусаевой неизвестна, отметил адвокат. "Когда дело придёт с экспертизы, тогда и будет назначено заседание", - сказал Немов.

Мусаева жаловалась на ухудшение состояния здоровья, подтвердил юрист нижегородского филиала "Команды против пыток" Сергей Шунин. "Поддерживающую терапию, по словам Заремы, она получает. Но без нормального обследования понять о ее текущем состоянии здоровья ничего невозможно. У неё на прошлом судебном заседании о продлении меры пресечения были новые жалобы на здоровье", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Зарема Мусаева, чье дело суд в Грозном рассматривает с июня 2022 года, обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Суд, продлив арест, согласился с необоснованными доводами следователей о том, что больная женщина может сбежать из республики, указал ранее ее сын Абубакар Янгулбаев. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Решение Нижегородской прокуратуры означает, что официально признана необоснованность действий управления СКР по Нижегородской области, пояснил юрист. "То есть не было ни необходимости, ни оснований отправлять сообщения о преступлении в Чечню. Проверка была начата еще в сентябре [2022 года], мы имеем на руках уже два постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, но ожидаем, что будет новая проверка", - рассказал Сергей Шунин, отметив, что последний отказ датирован 23 января 2023 года, а первый - 13 октября 2022 года, он был отменен руководителем следственного отдела.

Юрист Галина Тарасова оценила решение прокуратуры как "адекватное". "Решение прокуратуры в данном случае адекватное. Доследственные проверки проводятся по месту совершения преступления, о котором было заявлено. Нижегородское следствие пересылкой заявлений в Чечню попыталось избавиться от работы по резонансному происшествию. По информации "Команды против пыток", часть проверок по сообщениям о преступлениях против Мусаевой была проведена, но проверки выполнены с нарушениями УПК РФ, не обеспечены полнота и объективность этих проверок", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, нижегородские следователи обязаны продолжить эту работу. "И выполнить ее в соответствии с требованиями действующего законодательства, проверить все заявления о преступлениях и принять по ним законные и обоснованные решения", - подчеркнула Галина Тарасова.

Напомним, 20 января 2022 года Зарема Мусаева была увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный, где ее арестовали по обвинению в нападении на силовика. Абубакар Янгулбаев указал, что у нее сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием. В суд и СИЗО женщине несколько раз вызывали скорую помощь.

После задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля 2022 года советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. Заочно обращаясь к Янгулбаевым, Делимханов пообещал, что их будут преследовать, пока не убьют и не отрежут им головы. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. 30 марта 2022 года стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых. Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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