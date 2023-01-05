Саакашвили поблагодарил участников акций солидарности за поддержку

05 января 2023, 06:39

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Третий президент Грузии Михаил Саакашвили передал участникам акций поддержки, которые прошли в Грузии, странах Европы и США, слова благодарности.

Как писал "Кавказский узел", сторонники Саакашвили провели 4 января серию акций в поддержку бывшего президента. В грузинском селе Чорвиле протест вылился в столкновения с местными жителями. Организаторы акций обвинили правящую партию в провокации. В городах Европы также прошли акции солидарности с Саакашвили, в которых приняли участие представители чеченской диаспоры.

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили регулярно проводят акции протеста с требованием перевести его на лечение в зарубежную клинику. Так, 2 января они провели такую акцию около резиденции основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Акции в поддержку Михаила Саакашвили #SaveMisha прошли 4 января у генконсульств и посольств Грузии в США, Великобритании, Германии, Австрии, Бельгии, Нидерландах, Чехии, Швеции, Швейцарии, Болгарии, Испании, Греции, Израиле, пишет "Грузия-онлайн".

Акции солидарности с Саакашвили прошли также в Армении, Латвии, Украине, Польше, Молдове, несколько человек пришли на акцию у секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России, сообщает "Эхо Кавказа"*.

Участники акций потребовали освободить бывшего президента и дать ему возможность пройти лечение в клинике в Евросоюзе.

Михаил Саакашвили из клиники "Вивамед", где он проходит лечение, передал участникам акций солидарности слова поддержки. "Спасибо вам за вашу поддержку и человечность", - приводит его словам "Пирвели".

Он также опубликовал в соцсетях фотографию со словам благодарности на четырех языках - украинском, грузинском, английском и русском.

Напомним, 19 ноября 2022 года адвокат Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". 21 ноября глава Минюста сообщил, что заключение об отравлении Саакашвили не предоставлялось в Пенитенциарную службу, поэтому Минюст организует ему токсикологическую экспертизу.

Однако 24 декабря Саакашвили отказался пройти тестирование на отравление без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря он повторно отказался от тестирования.

После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая - 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно был приговорен к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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