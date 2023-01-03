Лачинский коридор остается заблокированным 23-и сутки

03 января 2023, 09:44

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Азербайджанские активисты сегодня продолжают акцию протеста в Лачинском коридоре, перекрыв единственную автодорогу из Нагорного Карабаха в Армению.

Как писал "Кавказский узел", блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха привела к дефициту продуктов в регионе и остановила работу междугородного транспорта и врачебных бригад. Власти Карабаха решили ограничить работу общепита из-за нехватки продовольствия и необходимости экономить электроэнергию. 2 января Лачинский коридор оставался заблокированным 22-е сутки.

Азербайджанские активисты, заблокировавшие трассу, пропускают машины миротворцев и МККК. Так, с 19 декабря по 30 декабря сотрудники МККК четырьмя рейсами эвакуировали из Степанакерта в больницы Армении восемь пациентов, нуждающихся в помощи специалистов.

Акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается на трассе из Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта. – Прим. "Кавказского узла") уже 23-й день, сообщает сегодня со ссылкой на своего корреспондента азербайджанское агентство Report.

Активисты находились на месте акции всю ночь, инцидентов зафиксировано не было. Сегодня утром протестующие исполнили гимн Азербайджана, они демонстрируют плакаты и скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках, в том числе "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", пишет агентство.

Напомним, с утра 12 декабря 2022 года представители азербайджанских НПО требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Они перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

Уже к 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах были доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

Необходимость коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, так или иначе озвучивалась во всех переговорах или планах урегулирования карабахского конфликта, отмечается в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

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