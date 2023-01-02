Лачинский коридор остается заблокированным 22-е сутки

02 января 2023, 09:42

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Азербайджанские активисты продолжают блокировать Лачинский коридор, из-за чего единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению остается перекрытой 22-е сутки. Продолжение блокады может вызвать гуманитарную катастрофу в непризнанной республике, заявила посол Франции в Армении Анн Луйо.

Как сообщал "Кавказский узел", блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха привела к дефициту продовольствия в непризнанной республике, остановила работу междугородного транспорта и врачебных бригад. Медиаорганизации Армении призвали ведущие международные СМИ направить свои съемочные группы в зону конфликта вокруг Нагорного Карабаха, чтобы освещать блокаду региона с места событий. Азербайджанские активисты продолжили протест в Лачинском коридоре и в новогоднюю ночь.

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

Жители Азербайджана на дороге Шуша – Лачин продолжают акцию протеста с требованием, чтобы сотрудникам министерства экологии Азербайджана позволили провести мониторинг месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", сообщило сегодня агентство АПА.

Акция активистов длится 22-е сутки, демонстранты скандируют лозунги "Конец экологическим преступлениям", "Берегите природу", сказано в публикации.

Агентство также разметило ролик, на кадрах которого показаны участники акции протеста, которые скандируют лозунги на азербайджанском языке. В руках у них транспаранты и флаги Азербайджана.

Посол Франции в Армении Анн Луйо заявила, что власти ее страны осуждают блокаду Нагорного Карабаха. "Что касается блокирования с 12 декабря Лачинского коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, то это неприемлемо и может иметь серьезные гуманитарные последствия для населения Нагорного Карабаха", – привел сегодня ИА "Новости Армения" слова Анн Луйо.

Напомним, 24 декабря жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, во время которых призвали разблокировать Лачинский коридор. Участники акции попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Но миротворцы их не пропустили к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор.

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