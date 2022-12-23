Беньяш* напомнил силовикам об обысках в его доме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

После двух обысков в съемной квартире в Краснодаре адвокат Михаил Беньяш* вынужден был переехать, однако силовики при составлении протокола по статье о дискредитации армии указали его старый адрес. Из-за небрежности силовиков административное дело о дискредитации вооруженных сил РФ оказалось не в том суде, где должно быть расследовано, заявил адвокат. Из-за переноса процесса содержание постов в Telegram-канале адвоката, которые стали поводом для протокола, так и не было обсуждено.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 февраля в интернете был опубликован пацифистский ролик коллектива журналистов, юристов и гражданских активистов "Протокол", герои которого высказали свое мнение по поводу ситуации на Украине и прокомментировали действия России. В съемках видео принял участие и Михаил Беньяш. В связи с этим в апреле сотрудники полиции составили на него протокол по статье о дискредитации армии. Суд прекратил это дело из-за истечения срока давности.12 марта силовики провели обыск в доме Беньяша. По его словам, в квартире выломали дверь, несмотря на его отсутствие. В ноябре силовики составили на Беньяша новый протокол, посчитав дискредитацией армии публикации с пацифистским призывом в его телеграм-канале. На сегодняшнем заседании Ленинский районный суд Краснодара по требованию Беньяша согласился перенести рассмотрение его дела в Первомайский районный суд.

Михаил Беньяш - кубанский адвокат, известный участием в делах задержанных на митингах, подвергшийся резонансному уголовному преследованию по делу о применении насилия к представителю власти, а затем обвиненный в дискредитации армии. В конце 2022 года Беньяш был внесен в список иноагентов, отстранен от ведения дел, а краевое управление Минюста потребовало потребовало лишить его адвокатского статуса, говорится в биографической справке , подготовленной "Кавказским узлом".

дискредитации

Адвокат Михаил Беньяш пояснил причины переноса рассмотрения его дела оармии. "Дело передано из Ленинского суда в Первомайский, поскольку изначально направлено в суд с нарушением правил подсудности. После второго обыска мне показалось, что, наверное, квартира какая-то несчастливая и решил переехать в район получше и дом посвежее. А по привычке дело загнали в Ленинский", - написал он в своем Telegram-канале.

В процессе изучения материалов дела на сегодняшнем заседании судья попросила Михаила Беньяша* уточнить адрес его регистрации и адрес фактического проживания. На это адвокат пояснил, что полицейские при составлении протокола самостоятельно указали предыдущий адрес его проживания, не уточнив актуальный, отметил адвокат в ходе судебного заседания, на котором присутствовал корреспондент "Кавказского узла".

В ходе заседания содержание постов, которые силовики сочли дискредитацией российской армии, не обсуждалось.

Сам Михаил Беньяш 22 декабря опубликовал в своем Telegram-канале 17-страничный протокол исследования "предметов и документов", составленный сотрудником полиции Краснодара 7 ноября."Осмотр производился путем ... входа на сайт мессенджера Telegram на канал под названием "Михаил Беньяш. Адвокат - иностранный агент", свободный доступ к видеоматериалам, фото и текстовым материалам, размещенным на нем, имеют все пользователи мессенджера Telegram. Установлено, что постоянными подписчиками канала являются 4233 подписчика", говорится в протоколе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Отметим, что по данным на 23 декабря число подписчиков канала выросло - теперь их 4502.

В протоколе приведены скриншоты и текст 10 постов, которые силовик счел дискредитирующими российскую армию. Посты в документе приведены полностью, а слова, которые, по мнению автора документа, можно расценивать как дискредитирующие, в документе выделены полужирным шрифтом.

"Как бы меня не штрафовали, менять свое мнение о происходящем в России я не собираюсь. Правду говорить легко и приятно, ведь так?" - прокомментировал этот документ Беньяш в публикации.

Напомним, что основанием для административного протокола по статье о дискредитации российских военных в отношении Михаила Беньяша стали 10 постов из его Telegram-канала, содержащих пацифистские высказывания, однако, указал перед заседанием суда адвокат, суд не назначал лингвистическую экспертизу этих постов.

"Кавказский узел" также писал, что еще один обыск проходил в съемной квартире Беньяша* 22 января 2021 года, в постановлении суда было указано, что уголовное дело возбуждено в отношении владельца квартиры за хищение макета пистолета Макарова стоимостью 19 тысяч рублей.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.