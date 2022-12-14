Жители села в Кабардино-Балкарии остаются без света

14 декабря 2022, 08:26

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В Зольском районе без света остаются жители села Приречное, полностью устранить последствия масштабных аварий на ЛЭП планируется сегодня, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", утром 13 декабря, по данным управления МЧС, оставались без электричества 470 жителей двух сел Зольского района (Приречное и Камлюково).

10 декабря жители сел в Кабардино-Балкарии пожаловались в соцсетях на недельное отсутствие света после обильного снегопада и аварий на ЛЭП. К вечеру 11 декабря, по данным МЧС, без электричества оставались более 8000 жителей пяти сел Зольского района. Глава республики Казбек Коков сообщил 12 декабря, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.

К 22 мск 13 декабря без электроснабжения в Зольском районе осталось лишь село Приречное, где возобновления подачи света ждут 60 человек 1 , сообщила вечером 13 декабря пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

На месте работают 28 бригад - 173 человека и 62 единицы техники, говорится в сообщении на сайте управления.

Энергетики восстановили 22 упавшие опоры ЛЭП, отчиталось ведомство. На 14 декабря запланировано восстановление "локальных отключений по заявкам". "В том числе с возможным отключением ранее запитанных населенных пунктов", - предупредили спасатели. Работы планируется закончить вечером 14 декабря, подчеркивается в публикации.

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