Рабочие устраняют последствия аварий на ЛЭП в Зольском районе. Фото: пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии https://07.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4904806

14 декабря 2022, 08:26

Жители села в Кабардино-Балкарии остаются без света

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Зольском районе без света остаются жители села Приречное, полностью устранить последствия масштабных аварий на ЛЭП планируется сегодня, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", утром 13 декабря, по данным управления МЧС, оставались без электричества 470 жителей двух сел Зольского района (Приречное и Камлюково).

10 декабря жители сел в Кабардино-Балкарии пожаловались в соцсетях на недельное отсутствие света после обильного снегопада и аварий на ЛЭП. К вечеру 11 декабря, по данным МЧС, без электричества оставались более 8000 жителей пяти сел Зольского района. Глава республики Казбек Коков сообщил 12 декабря, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.

К 22 мск 13 декабря без электроснабжения в Зольском районе осталось лишь село Приречное, где возобновления подачи света ждут 60 человек, сообщила вечером 13 декабря пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

На месте работают 28 бригад - 173 человека и 62 единицы техники, говорится в сообщении на сайте управления.

Энергетики восстановили 22 упавшие опоры ЛЭП, отчиталось ведомство. На 14 декабря запланировано восстановление "локальных отключений по заявкам". "В том числе с возможным отключением ранее запитанных населенных пунктов", - предупредили спасатели. Работы планируется закончить вечером 14 декабря, подчеркивается в публикации.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Электроснабжение Нальчика частично восстановлено", "Потребители Кабардино-Балкарии задолжали за электроэнергию более 1,2 миллиарда рублей", "Обесточен ряд населенных пунктов Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 декабря 2022, 07:29

  • США и Евросоюз призвали Азербайджан разблокировать Лачинский коридор

    Властям Азербайджана следует разблокировать дорогу из Степанакерта в Армению, чтобы не допустить гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, заявили Госдепартамент США и Евросоюз. Минобороны России отчиталось о переговорах миротворцев с азербайджанской стороной для возобновления движения по трассе.

14 декабря 2022, 06:30

14 декабря 2022, 05:31

14 декабря 2022, 04:32

  • Краснодарская активистка уехала из России после звонков силовиков

    Марина Захарченко из Краснодара, которая ранее была оштрафована за дискредитацию российской армии, уехала из России. По ее словам, сделать это она была вынуждена из-за звонком силовиков, которые обещали завести уголовное дело, если она не удалит пацифистские публикации в соцсети.

14 декабря 2022, 03:33

  • Работы о судьбах карабахцев и украинцев представлены на выставке в Ереване

    На выставке "Параллельная жизнь" в Ереване армянские и украинские фотографы представили свои работы, посвященные жизни во время боевых действий. Посетители выставки сочли похожими судьбы жителей Нагорного Карабаха в 2020 году и Украины в 2022 году, отметив, как важно помнить о простых человеческих ценностях.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи