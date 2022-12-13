Жители двух населенных пунктов Кабардино-Балкарии остаются без света

13 декабря 2022, 10:23

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470 человек, проживающих в двух населенных пунктах Кабардино-Балкарии, остаются без электроснабжения, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", жители ряда сел в Кабардино-Балкарии пожаловались на недельное отсутствие света. Поздно вечером 11 декабря без электроснабжения оставалось более 8 тысяч жителей пяти населенных пунктов Зольского района. Глава республики Казбек Коков сообщил, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.

По состоянию на 08:00 мск, энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах Зольского района. "Без электроснабжения остаются 2 населенных пункта Зольского муниципального района (Приречное, Камлюково). Всего 470 человек", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, за минувшие сутки устранено 450 обрывов проводов, проведены работы по восстановлению ЛЭП.

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