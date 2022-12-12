12 декабря 2022, 13:08

Коков отчитался о работах по восстановлению электроснабжения

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Работы по восстановлению электроснабжения в Кабардино-Балкарии ведутся круглосуточно, в них участвуют более 500 человек, заявил глава республики Казбек Коков.

Как писал "Кавказский узел", жители ряда сел в Кабардино-Балкарии пожаловались на недельное отсутствие света. Они заявили, что остаются без электричества из-за аварий на линиях электропередачи, возникших после обильного снегопада.

Поздно вечером 11 декабря без электроснабжения оставались более 8 тысяч жителей пяти населенных пунктов Зольского района - Приречное, Камлюково, Малка, Белокаменское и Залукокаже, сообщило на своем сайте управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Глава республики Казбек Коков сегодня утром сообщил, что восстановительные работы ведутся круглосуточно. "Задействованы дополнительные ресурсы специалистов со всех соседних регионов, а также районов нашей республики. Всего задействовано более 500 человек. В ближайшее время подача электроэнергии возобновится в ряде населенных пунктов Зольского и Баксанского районов, а также Чегеме", - написал он в своем Telegram-канале.

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Примечание:

"Потребители Кабардино-Балкарии задолжали за электроэнергию более 1,2 миллиарда рублей", "Электроснабжение Нальчика частично восстановлено", "Обесточен ряд населенных пунктов Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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