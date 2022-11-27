Азербайджан обвинил армянских и карабахских военных в обстрелах

27 ноября 2022, 18:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции азербайджанских военных были обстреляны на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении отвергло обвинение.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сообщило сегодня, что с вечера 26 ноября до утра 27 ноября позиции азербайджанских военных в Ходжавендском, Физулинском, Тертерском и Агдамском районах обстреливались с территории, подконтрольной властям Нагорного Карабаха. Минобороны Нагорного Карабаха назвало эти сведения не соответствующими действительности.

Армянские военные сегодня обстреляли позиции азербайджанской армии, сообщило Минобороны Азербайджана. "27 ноября с 15.45 (14.45 мск) до 16.55 (15.55 мск) подразделения вооруженных сил Армении […] с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Йеллиджа Кельбаджарского района", - говорится в обнародованном сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, сегодня с 11.30 (10.30 мск) до 16.20 (15.20 мск) "члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы" обстреляли позиции азербайджанских военных в Агдамском, Ходжавендском (армянское название Ходжавенда – Мартуни. – Прим. «Кавказского узла») и Тертерском направлениях, отмечается в сообщении.

"Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - заявило ведомство.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны. Армия обороны Нагорного Карабаха - официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями.

Минобороны Азербайджана "продолжает распространять дезинформацию", отреагировало Минобороны Армении. "Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что якобы подразделения Вооруженных сил Армении 27 ноября в период с 15:45 до 16:55 открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности", - говорится в публикации на сайте ведомства, которую перевел на русский язык "Кавказский узел".

Минобороны Нагорного Карабаха, по состоянию на 18.05 мск, не прокомментировало на своем сайте заявление военного ведомства Азербайджана.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.