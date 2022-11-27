Степанакерт отверг обвинения Баку в обстрелах

27 ноября 2022, 13:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Информация Минобороны Азербайджана об обстрелах с территории, подконтрольной властям Нагорного Карабаха, не соответствует действительности, заявило военное ведомство непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сообщило сегодня, что с вечера 26 ноября до утра позиции азербайджанских военных в Ходжавендском, Физулинском, Тертерском и Агдамском районах обстреливались с территории, подконтрольной властям Нагорного Карабаха. Военнослужащие Азербайджана открыли ответный огонь, заявило ведомство.

Минобороны Нагорного Карабаха отвергло обвинение азербайджанской стороны. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что в период с 22:35 26 ноября до 08:37 27 ноября подразделения Армии обороны якобы открыли огонь по азербайджанским позициям […] является очередной дезинформацией", - цитирует заявление ведомства News.am.

Армия обороны Нагорного Карабаха - официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями.

Минобороны России, по состоянию на 13.35 мск, не прокомментировало на своем сайте информацию о нарушении режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта.

Напомним, вечером 26 ноября Минобороны России сообщило, что миротворцы зафиксировали в зоне карабахского конфликта три нарушения режима прекращения огня. "По данным фактам командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской стороной проводится разбирательство", - отметило ведомство.

Российские миротворцы с ноября 2020 года размещены на территориях, оставшихся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев.

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