Власти Махачкалы отреагировали на жалобы жителей Нового Хушета

15 ноября 2022, 01:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В поселке Новый Хушет, жители которого пожаловались на непрозрачное распределение земельных участков, разграничены земли площадью более 152 гектаров, ведется анализ реестра очередников, сообщили власти Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", жители махачкалинского поселка Новый Хушет 13 ноября вышли на сход и потребовали разобраться с захватом земель неизвестными и решить проблему с выделением земельных участков.

Администрация Махачкалы провела "анализ территории городского округа Махачкала, в том числе поселка Новый Хушет" и в ходе инвентаризации были выявлены "факты размежевания земельных участков, находящихся в частной собственности, которые ранее были предоставлены для сельскохозяйственного использования", пишет 14 ноября Telegram-канал "Махачкала" (6157 подписчиков).

В публикации отмечается, что в ходе инвентаризации выяснилось, что "право собственности на участки возникло на основании решений, принятых ранее, то есть до 2019 года, при этом действия по размежеванию и формированию многочисленных земельных участков собственниками земельных участков произведены без участия администрации города - напрямую в Управлении Росреестра по РД".

Правоохранительные органы по выявленным фактам проводят необходимые следственные мероприятия.

В 2019 году мэр Махачкалы Салман Дадаев, чтобы исключить самовольные захваты муниципальных земель, принял решение "о приостановлении действий, связанных с переоформлением права собственности на земельные участки сельскохозяйственного использования и проведении сплошных кадастровых работ по формированию и постановке на кадастровый учет неразграниченных земельных участков".

В поселке Новый Хушет по итогам проведенной работы были разграничены земли общей площадью 152,9 га с видом разрешенного использования "земли территории общего пользования". Проблемные вопросы, связанные с участками, планируется решить за счет упомянутых земель. Также отмечается, что началась работа по анализу реестра очередников льготной категории семей "с учетом ранее принятых решений".

Рассматривается также возможность предоставить земельные участки участникам специальной военной операции.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.